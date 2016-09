Respektingivande start av Sundsvall Hockey – krossade Teg på bortais: "Hade otroligt mycket puck"

Anton Nyströms mål, 15.46 in på den tredje perioden, innebar 7–0-ledning för Sundsvall Hockey i T3 Center.

Premiären var då avgjord för längesedan.

– Vi hade otroligt mycket puck, men blev lite omständiga i första perioden. Vi gjorde egentligen allt rätt, men hade inte folk framför kassen. Då var det enkelt för deras målvakt att spela en stor roll, säger Sundsvallstränaren Henrik Gradin.

Han påtalade problematiken för sina spelare i pausen inför den andra perioden – och det fick effekt. 1–0-ledningen från den första perioden blev snabbt till 5–0 inför den sista.

– Det ramlade in kassar när fick in spelare framför mål. Sedan blir det ett sömnpiller i sista perioden. Det är jag besviken på. Vi faller in i deras fart och gör allt svårt. Sedan förstår jag att det är lätt hänt när det står 7–0, men att spela 2–2 i en sista period mot ett lag som såg trött ut på slutet är inte okej, säger Gradin.

Sundsvall Hockey tippas vara ett av topplagen i division I Norra och spelarna tycks ha tagit favoritskapet på rätt sätt. Sundsvallstränaren såg inga tendenser till oro inför premiärmatchen.

– Det såg nästan lite lojt ut för att vara seriepremiär. Sedan kan det också vara en del av spänningen, men det är hur som helst skönt att premiären är gjord nu.

Gradin gillar det han fick se från lagets fjärdekedja med Alexander Åhrman, Henrik Axelborn och Anton Nyström.

– De trummar på och gör det väldigt bra. Sedan är det ett plus till Mathias Franzén som är vår bästa spelare i dag.

Tegs SK Hockey–Sundsvall Hockey 2–7 (0–1, 0–4, 2–2)

Mål, Sundsvall: Viktor Hertzberg 2, Robert Lantosi, Johan Eriksson, Christoffer Persson, Mathias Franzén, Anton Nyström. Teg: Oliver Nordqvist, Andreas Vikström.

Domare: Mikael Hedberg.

Publik: 123.