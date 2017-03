Sundsvall Hockey håller liv i kvalet – besegrade Vimmerby i måstematchen

Tre mål i den första perioden och ett stort övertag för Sundsvall Hockey. Det banade väg för en seger i Sundsvall Energi Arena.

Den första perioden var Sundsvall Hockey klart starkast och gjorde mål på de chanser laget hade.

I den andra perioden utökade Sundsvall Hockey till 4–0 efter drygt tolv minuters spel, men ett par minuter senare lyckades Vimmerby reducera och jobbade sig in i matchen.

För Plus-kunder (uppföljning): Sundsvall Hockey vann måstematchen efter stor dramatik – tränaren: "Vi slutar spela hockey"

I den tredje perioden kom Vimmerby in i matchen ännu mer och styrde större delen av spelet. Dessutom lyckades gästerna reducera två gånger om och sätta press på Sundsvall. Drygt halvvägs in i den tredje perioden tog Sundsvall Hockey time out. Den hjälpte in och Vimmerby kunde reducera ännu en gång med bara fyra minuter kvar att spela. Då stod det 5–4 och första periodens stora övertag var som bortblåst.

Sundsvall slet och kunde till slut hålla tätt och vannmatchen med 5-4.

Nu står det 1–1 i matcher till de båda lagen och i morgon avgörs det vilket lag som tar sig vidare och får fortsätta spela om en plats i Hockeyallsvenskan nästa säsong.

Sundsvall Hockey–Vimmerby HC 5–4 (3-0, 1-1, 1-3)

Första perioden: 1–0 (05.46) Sebastian Manberg, 2–0 (09.38) Ladislav Romanicik, 3–0 (11.37) Sebastian Manberg.

Andra perioden: 4–0 (12.52) Henrik Axelborn, 4–1 (19.18) Markus Modigs.

Tredje perioden: 5–1 (5:02) Isak Stenlund-Ädelgran, 5–2 (7:18) Karl Johansson, 5–3 (9:50) Viktor Crus-Rydberg, 5–4 (15:57) Pontus Gulldén

Utvisningar: Sundsvall: 5x3 minuter, Vimmerby: 5x3 minuter

Skott: 27–27

Domare: Thomas Öberg

Håll utkik efter texter och intervjuer efter matchen på st.nu.