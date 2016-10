Adam Johansson: Glöm allt annat – nu ska Modo och Timrå möta sin historia

Det går att säga mycket om Modo-Timrå.

Ett modernt klassikermöte mellan två föreningar som trots rivaliteten alltid haft en broderlig hatkärlek till varandra. Modo, den otvivelaktiga storebrorsan historiskt sett, mot uppstickaren och den kaxiga lillebrorsan Timrå.

Ingredienser som gjort detta till en derbytgryta med den rätta smaken. Men senaste åren har något saknats. Det gör det även i dag.

Jag gillar att backa band, så varför inte backa ett decennium tillbaka? Modo är nyinflyttade i en arena som trots sin orangea färg andas klass. Hemvändare har bestämt sig för att Ö-vik är platsen att rota sig på, en norrman med en miljon klubbar i bagaget testar Höga Kusten och en Ecke Holmberg gör några av svensk hockeys bästa under-säsongen-värvningar.

Det är nytt, det är fräscht och det är inte minst ett avstamp mot en mer glamorös framtid.

(Men glömde ni inte den röda färgen i Kempis, Modo?)

Timrå har efter Kent "Nubben" Norbergs finlandsfiering av Timrå i början av 00-talet blivit ett lag att lita på i Elitserien. Kenta Johansson är Sir Alex Ferguson himself i Timrå, har tack vare "Nubben" fått bygga ett flaggskepp under ett flertal år även om en del bärande tegelstenar bytts ut i den rödvita konstruktionen.

Det är tryggt, stabilt och inte minst en shout out till övriga Hockeysverige att Timrå IK är en förening som är i det svenska finrummet för att stanna.

Och här, i någon slags hockeyeuforisk västernorrländsk glädje, möts två klubbar som skapar ett möte som kommer leva kvar för alltid.

Slutspelsserierna 06/07 och 07/08 lyfter en rivalitet från "det är ju 14 mil mellan lagen" till Västernorrlands egen Rumble in the Jungle. Mattias Timander och Sanny Lindström spänner biceps, Per Svartvadet och Fredrik Warg försöker överlista varandra i en variant av ishockeyns Fia med knuff och Karol Krizan och Johan Backlund vill där och då visa vilken målvaktsstil som egentligen är bäst.

Det är en annan tid. Matcher, slutspelsserier och säsonger som i dag känns som någon form av parallellt universum. En förfining av det vi upplever i dag, en återspegling av de nuvarande föreningarna men med det där kontrastrika Instagram-filtret.

Åtta år har gått sedan verkligheten som nu känns som fantasi, över tre år har passerat sedan lagen möttes på riktigt och utropstecknen för ett decennium sedan har nu förvandlats till frågetecken.

Timrå har just nu flest svar på frågorna. De har lärt sig av historien och plockat fram hockeyutrustningen som krävs för en ljus framtid.

Modo, däremot, badar i frågetecken. Därför är kanske ett Västernorrlands-derby 2.0 precis det klubben behöver. För att hitta tillbaka till den där röda färgen i Kempehallen som klubben glömde när den flyttade in i det nya för tio år sedan.

