Efter kritiken – så kommer Timrå IK förändra sitt power play i kvalet: "Då kan vi vinna matcher"

Tränarduon i Timrå IK riktade kritik mot sig själva och laget efter hemmamötet mot Karlskrona på tisdagskvällen.

Anledningen? Power play-spelet var inte tillräckligt bra. Nu har ledningen analyserat matcherna, för att hitta detaljer att justera i spelet.

– Vi stöter och blöter hela tiden och sedan måste vi skala av det lite grann och ge det vi känner att de orkar höra, så att de får se och reflektera hur det ser ut också. Alla ser vad som händer ute på isen, men vi vill ge dem lite verktyg, säger Johan Thelin.

Hur spelet fem mot fem har sett ut, är han nöjd med.

– Det finns saker att förbättra, så är det, men sedan måste vi se nyanserat på det också. Vi för matcherna, och de är tighta och det visste vi om också. Men vi måste ända hitta mer trafik och få fram fler puckar. De blockar många skott och vi är inte riktigt där på returerna. Det är där vi måste bli bättre.

När det gäller spel i numerärt överläge finns det en hel del han vill utveckla.

När Timrå IK går in i den tredje kvalmatchen har han en tydlig bild av vilka förändringar som måste ske.

– Vi måste förbättra ingångarna. Vi tog oss in några gånger senast, men just när det gäller ingångarna håller vi lite för mycket i pucken. Vi behöver spela ett tidigt pass så att Karlskrona också får välja att sätta press tidigt. Då kan vi komma framåt med mer tajming och hitta avlastande pass, så att vi sedan kan ta in pucken. Nu blir vi fast på en sida. De är väldigt heta och checkar väldigt hårt, säger han.

Han tillägger:

– Vi kan vinna matcher om vi har ett bra power play.

Kommer ni att göra några ändringar i formateringarna?

– Vi kommer att testa lite i morgon (torsdag) innan vi åker ner till Karlskrona, så får vi se vilka uppställningar vi hittar på. Vi stöter och blöter formationerna också och kollar hur vi kan formera laget bäst, vilka som är hetast och kan bidra med lite mer fart och tyngd. Men spelet fem mot fem har fungerat bra, så vi behöver inte köra någon tombola och kasta om hej vilt.

