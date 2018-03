Ex-timråiten hjälte när Karlskrona kopplade greppet om matchserien mot TIK

Precis som i den första kvalmatchen mellan Karlskrona HK och Timrå IK blev det en mycket jämn historia i NHK Arena under tisdagen.

Den första perioden blev mållös, men saknade inte chanser. Karlskronacentern Dennis Svensson hade bland annat en puck som dansade längs mållinjen.

Dödläget sprack halvvägs in i matchen när Karlskronas Joachim Rohdin, som spelade i Timrå säsongen 2012/2013, prickade in 1–0.

Målet kom till efter att backen Jesper Dahlroth slarvat i egen zon – liknande Michael Parks tabbe som avgjorde den första kvalmatchen i söndags. Rohdin utnyttjade misstaget skoningslöst.

– Jag lyckades fiska upp pucken när de slarvade lite. Det var skönt att se den gå in, sade målskytten till C More.

Timrå pressade på för en kvittering och var framför allt farliga med sina spelvändningar. I den tredje perioden kom en rejäl slutforcering och Karlskrona sköt inte ett enda skott (!) medan hemmalaget fick iväg åtta stycken.

– Jag tycker att vi styr spelet i båda matcherna. Vi har haft problem mot bottenlagen i Allsvenskan och nu har vi ett nytt bottenlag, säger Jonathan Dahlén som var en av många spelare i Timrå som skapade vassa chanser.

– Hade vi fått in en puck i dag hade det kunnat bli 6–1. Vi får så härlig energi av publiken här hemma, fortsätter Dahlén.

Målvaktsveteranen Johan Holmqvist fick en svettig avslutning, men höll nollan och såg till att Karlskrona vann med uddamålet, 1–0. Timrå vann skotten med 22–11.

– Det här var en sjukt viktig seger för oss. Det var ett ruggigt krig av grabbarna där ute och alla offrar sig för varandra. Det har varit lite spända handleder och spända axlar, men förhoppningsvis släpper det nu, säger han till C More och fortsätter:

– Vi offrade oss helhjärtat i dag. Jag vet inte hur många blockerade skott vi hade? Spelarna täcker skott med ryggen och kastar sig med ansiktet före. Det är häftigt och skickar grymma signaler till mig längst bak att vi hjälps åt, säger "Honken".

Burväktaren räddade kvar Karlskrona i den högsta serien 2016 – nu kan han vara på väg att göra det igen.

– Viljan att ta puckarna finns där i alla fall. Timrå är ett skickligt lag och skapar sina chanser själva, vi behöver inte ge dem några lägen. Det är så starkt av oss att komma samman på det här sättet efter den säsongen vi har haft, säger Johan Holmqvist.

Den tredje matchen i bäst av sju spelas på torsdag i Karlskrona.

– Det är mycket hockey kvar att spela, säger matchvinnaren Joachim Rohdin.

– Vi har alla möjligheter i världen att vända det här, säger Jonathan Dahlén.

MATCHFAKTA

Timrå IK–Karlskrona HK 0–1 (0–0, 0–1, 0–0)

Andra perioden: 0–1 (30.54) Joachim Rohdin.

Skott: 22–11 (5–4, 9–7, 8–0).

Utvisningar, TIK: 5x2. KHK: 7x2.

Domare: Johan Nordlöf och Richard Magnusson.

Publik: 5 561.