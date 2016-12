Fjärde raka förlusten för Timrå IK – Almtuna IS tog tre poäng på hemmaplan

Tre förluster i rad och den senaste mot serieledaren BIK Karlskoga. Så löd tabellfyran Timrå IK:s senaste statistik inför bortamötet med Almtuna IS under onsdagskvällen. Almtuna, som ligger på plats elva i tabellen, kom till start med fyra förluster i bagaget.

Men säsongens två tidigare mötena lagen emellan har vunnits av Timrå IK.

Inför onsdagens möte saknades Timrås skadedrabbade Andreas Molinder, Anton Wedin och David Westlund men också Jesper Dahlroth som var sjuk för dagen. Jonathan Dahlén, Elias Pettersson och Jens Lööke stod inför sin sista match i Timråtröjan innan avfärd mot JVM i Kanada.

Matchen hade svårt att ta form inledningsvis. Men med fyra minuter kvar av den första perioden kom ledningsmålet, och det från Almtunas powerplay.

Ludwig Blomstrand klev in i anfallszon, drog med sig pucken via skridskon och avslutet letade sig in bakom Johan Mattsson i Timråkassen och den första perioden slutade 1–0 till Almtuna.

Den andra perioden inleddes med att Timrås tränare Roger Forsberg tog timeout efter bara två minuters spel.

Men i stället för en förändring från Timrås sida kunde Almtuna utöka sin ledning.

Ett tre mot två-läge och ett direktpass senare hade hemmalaget gjort 2–0.

Timrå såg ut att gå mållös genom perioden men då kunde Elias Pettersson producera.

Jonathan Dahlén passade fram till Jens Lööke som lade en backhand mot Jonas Johansson i Almtunamålet. Men pucken ledde fram till Elias Pettersson som bakom mål kunde gå runt kassen och därefter reducera för sitt Timrå.

I slutet av den tredje perioden försökte Timrå forcera fram ett kvitteringsmål. Johan Mattsson lämnade kassen men Almtuna kunde slutligen sätta 3–1 i öppen kasse.

MATCHFAKTA

Almtuna IS–Timrå IK 3–1 (1–0, 1–1, 1–0)

Första perioden: 1–0 (16.03) Ludwig Blomstrand (Sebastian Selin, Victor Ekarv).

Andra perioden: 2–0 (24.29) Victor Rollin-Carlsson (Sebastian Selin, Jacob Svensson), 2–1 (36.14) Elias Pettersson (Jens Lööke, Jonathan Dahlén).

Tredje perioden: 3–1 (59.46) Linus Sandin (Mathias Trettenes).

Skott: 28–17 (8–5, 11–8, 9–4)

Utv. Almtuna: 0x2. Timrå: 4x2.

Domare: Johan Nordlöf.

Publik: 1 423.

