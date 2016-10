Inför kvällens hyllning – här är Per Hallins drömfemmor i både Timrå IK och Södertälje

Efter förra säsongen tog Per Hallins spelarkarriär slut. Totalt blev det 681 matcher för Timrå IK under 13 säsonger.

När Timrå ställs mot Hallins moderklubb Södertälje på torsdagskvällen så ska Timråikonen hyllas av hemmaföreningen.

– Roligt, men lite obekvämt på något sätt också. Även om jag känner mig trygg därute så blir man ensam nu, förut har det alltid varit i ett lag. Men det blir bra och det ska bli en rolig kväll, säger Hallin.

Att hyllningen sker just mot SSK känns givet. Där har Hallin spelat fem säsonger på seniornivå och det är hans moderklubb.

– Södertälje betyder jättemycket, det var där jag började. Sedan har jag många ungdomsår i Malmö och jag har fått stor del av min hockeyutbildning där, men åren i Södertälje var jätteviktiga för mig. Jag kom tillbaka och tillbringade hela junioråldern där, säger han.

– Och sedan som senior var det Timrå nästan för hela slanten.

Vilken klubb ligger närmast hjärtat?

– Som spelare är det Timrå, det är inget att hymla om utan att förringa de andra klubbarnas betydelse.

Nu när karriären som spelare är över jobbar Per Hallin i Sundsvall Hockeys organisation, och att han och familjen skulle bli kvar i Medelpad var givet.

– Min fru är härifrån och jag kände inte att jag vill flytta hem till Södertälje. Det var självklart för oss, säger han.

Däremot har 35-åringen många vänner kvar i Södertälje, och det är fortfarande hemma.

– Jag har två hem och jag har många kompisar kvar där och min familj. Klart att det känns som att komma hem när man åker dit och jag älskar Södertälje som stad.

Som åskådare följer den förre Timrå- och SSK-forwarden båda sina gamla lag i Hockeyallsvenskan den här säsongen.

– Sundsvalls juniorer ser jag mycket också, det ingår i mitt jobb. Sedan är jag hockeynörd och ser massor av hockey. Jag är grymt glad över att det går bra för Timrå och unnar verkligen alla där lite framgång, det är de väl värda. När det gäller Södertälje följer jag seniorlaget och nu när de är i allsvenskan får man ännu bättre koll. De har börjat okej och jag hoppas det går bra, säger han.

Inför avtackningen bad Sporten Hallin att ta ut sina drömlag med spelare som han spelat tillsammans med i Timrå respektive Södertälje.

Det blev två slagkraftiga uppställningar – med vissa gemensama nämnare.

– Många lagspelare skulle jag vilja säga, och det är väl kanske lite det jag gillar också. Jag tycker de här spelarna har gjort mycket för sina lag. "Zäta" är en sådan, aldrig att hans framgång gick först utan det handlade om att vinna matchen. Sedan var det visserligen hans framgång som ofta gjorde att vi vann, men du såg aldrig honom le om vi förlorat med 4–3 trots att han gjort två mål och en assist, säger Hallin.

– Framförallt är det sådana spelare jag tagit ut i Timrås lag. I Södertälje kollade jag en del på gamla uppställningar och hittade några som haft lysande karriärer, där har jag inte haft samma relation med alla.

Den forne kaptenen vill gärna poängtera:

– Egentligen finns det många fler man vill ha med. Robban (Carlsson, i Timrå) till exempel, snacka om lagspelare, säger Hallin som kan nämna bra många namn till.

– Ja, det är många man spelat med som gjort både intryck och avtryck.

Per Hallin själv är utan tvekan en dem.

Per Hallins drömfemmor i Timrå och Södertälje

Timrå IK

Målvakt: Kimmo Kapanen.

"Han var hur bra som helst under ett par års tid och räddade oss i en kvalserie. Det året kom han in under säsongen och spikade igen resten av året. En matchvinnare."

Backar: Pär Styf, Kalle Koskinen.

"Både för sina personligheter och hur de var som spelare. Båda spelade grymt uppoffrande för laget, de spelade aldrig för sin egen vinning utan för att ta tre poäng till laget. Det är ingen självklarhet i dagens hockey där en del spelar för sin egen statistik, de gjorde aldrig de här två. De kunde spela både offensivt och defensivt och spelade alltid för laget."

Forwards: Henrik Zetterberg, Niklas Nordgren, Jonathan Hedström.

"Zäta behöver man inte säga så mycket om, egentligen ingen av dem om man är hockeyintresserad. Jonte var riktigt, riktigt bra under till exempel lockoutåret. Han spelade sin bästa hockey då och var en powerforward som gjorde poäng, tacklade och sköt. Gunno var också riktigt bra och kedjan med honom, Krykov och Robban Carlsson gjorde hur mycket poäng som helst."

Södertälje SK

Målvakt: Magnus Lindquist.

"Han var en härlig keeper. Sedan har jag spelat med Enroth (Jhonas) och Bjurling (Björn) också som var grymma målvakter. Men Lindquist var en härlig människa och en riktigt SSK-kille, så han får ta platsen."

Backar: Jonas Heed, Topi Jaakola.

"När jag kom upp i A-laget var Heed där och hade en proffsig inställning som jag lärde mig mycket av, det är Tim Heeds farsa. Jaakola umgicks jag en del med privat och han var ruggigt proffsig och har spelat KHL och en massa VM. En defensiv lagspelare som tog stolthet i det defensiva spelet, och som gjorde det grymt bra."

Forwards: Robert Carlsson, Joakim Eriksson, Mikael Samuelsson.

"Robban kamperade jag ihop med sedan junioråldern och det är en vän. Han har gjort mycket för Södertälje. Jocke Eriksson och Micke Samuelsson var riktigt bra spelare som jag bara spelade med ett år. De har vunnit mästerskap senare i karriären och vet vad det handlar om."