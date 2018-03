Johansson: Förändringarna Timrå måste göra – annars dör SHL-drömmen

I en hockeyvärld som strävat mot fart, högt presspel och ungdomlig entusiasm senaste åren har Karlskrona valt en helt annan väg.

Blekingeklubben har slängt upp ett långfinger högt upp i luften och visat att det går att bygga och anpassa ett lagbygge efter en destruktiv spelidé som i grund och botten handlar om att få motståndarna att tvivla på sina kvaliteter.

Gör Timrå det, då är SHL-drömmen över redan i morgon.

Det mest vitala för Timrå nu är att inse att pusselbitarna fortfarande sitter näst intill perfekt. Det är två fatala individuella misstag som ställt till det, inget annat. I fem av sex perioder har Timrå varit det bättre laget.

Henrik Haukeland fortsätter visa att han är för bra för allsvenskan, järnförsvaret är intakt och offensivt har det inte varit så uselt som många vill få det till.

Egentligen är det en skev debatt som blossat upp efter match två. Visst, Timrå har ett mål på två matcher men att hävda att laget inte skapar framåt är totalt verklighetsfrånvänt. Det är effektiviteten, och otur vill jag påstå, som hindrar Timrå från att få hål på Johan Holmqvist. Samt ett uselt PP, som var under all kritik senast (återkommer till det).

Ett bättre avslut från Filip Hållander eller en styrning av Jonathan Dahlén som riktats några centimeter åt vänster hade inneburit hemmamål i NHK Arena i tisdags. Och då hade det mycket väl kunnat stå 1-1 i slaget mellan allsvenskans sexigaste lag och SHL-bygget som Hockeysverige föraktar.

Som matchserien artat sig nu är det bara ytterligare ett bevis på Timrås dominanta säsong. Att ett SHL-lag i 100 av 120 minuters matchspel tvingats spela dödgrävarhockey, ställa upp med fem man i ett klassiskt styrspel och packa hela sitt försvar centimeter framför Johan Holmqvist säger mer om Timrås hockeykunnande och skills än deras oförmåga att just nu göra mål.

Karlskrona är rädda och har en enorm respekt för Timrå. Det är därför Ove Molin valt sömnpiller-taktiken och förvandlat sina spelare till busschaufförer. Han har insett att KHK inte kommer vinna den här matchserien om lagen möts på samma villkor och om Karlskrona skulle utmana offensivt och försöka föra spelet som Timrå gör.

Och det är den känslan Timrå måste spela på nu. Varje spelare i det där omklädningsrummet borde slå sig på bröstet och tillsammans, trots 0-2 i matcher, jobba vidare på andan av överlägsenhet som funnits i klubbväggarna under hela säsongen när Timrå varit storebror oavsett vilket lag som stått på andra sidan rinken.

Karlskrona må komma från finrummet, ha en spelarbudget som Kent Norberg drömmer om och leda kvalet, men trots det är Timrå fortfarande storebror sett till hur matcherna sett ut. Tycker jag.

Frågan är bara vad spelarna själva känner nu?

FÖRÄNDRINGARNA INFÖR MATCH TRE

Dags att hoppa in på förändringarna som jag tycker Fredrik Andersson och Johan Thelin borde göra inför match tre.

► Michael Parks har fått sina chanser och varit genomgående svag sedan han värvades. Det är dags att sätta upp honom på läktaren. En hungrig John Westin, som dessutom brinner för Timrå, är en klart bättre spelare i det här läget. Även Lukas Enqvist har mer att tillföra i dagsläget än Parks.

► Sedan ska Timrås kanske bästa utespelare under kvalet, Vilmos Galló, självklart spela mer än han gjorde senast. Knappt tolv minuters istid är alldeles för lite. Därför sätter jag in honom bredvid Olofsson och Dahlén. En kedja jag tycker ska matchas stenhårt under torsdagskvällen. 17-20 minuters istid på alla tre. Det är bättre att gå hårt på dem än att kasta in fjärdekedjan. En lina som dessutom har positionssvaga Alex Lavoie som center. Han ska, tycker jag, spela ytter men det är enormt svårt att hitta två spelare han kan skapa kemi med i det här prekära läget. Dessutom har han stundtals stora problem i fem-mot-fem-spelet, därför sätter jag honom som extraforward och PP-gubbe i match tre.

► Berglund-kedjan ska inte rubbas och både Filip Hållander samt Anton Wedin håller jag högre än Lavoie.

► På backsidan förändrar jag ingenting. Hugo Enock förblir läktarspelare och backparen är intakta.

► PP-spelet hackade enormt mycket i tisdags. Där måste tränarna hitta ett bättre upplägg för hur spelarna ska ta sig in i offensiv zon. Och väl där måste passningstempot höjas avsevärt för att KHK-spelarna ska tvingas flytta ur sina positioner. Det krävs även att Timråspelarna vågar bredda och göra platsbyten för att inte hamna i ett statiskt läge som är lätt att försvara sig mot.

Målvakt:

Henrik Haukeland

Backar:

Hampus Larsson-Jesper Dahlroth

Didrik Strömberg-Johannes Kinnvall

Andreas Molinder-Marcus Hardegård

Kedjor:

Vilmos Gallo-Jacob Olofsson-Jonathan Dahlén

Filip Hållander-Erik Karlsson-Anton Wedin

Jeremy Boyce-Emil Berglund-Johan Johnsson

John Westin-Lukas Enqvist-Johan Persson

Alex Lavoie

PP-formation 1:

Marcus Hardegård, Alex Lavoie, Jonathan Dahlén, Vilmos Gallo, Jacob Olofsson.

PP-formation 2:

Johannes Kinnvall, Erik Karlsson, Anton Wedin, Johan Johnsson, Filip Hållander.