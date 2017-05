Klart: Här är hela spelschemat för Hockeyallsvenskan 2017/2018

Nu är det spikat hur grundserien av Hockeyallsvenskan spelas den kommande säsongen.

52 omgångar, med 364 matcher kommer att spelas med premiär 19 september, och avslutning 7 mars.

De flesta matcher kommer att spelas på onsdagar, och här kan du se hur varje omgång spelas:

Hockeyallsvenskan 2017/2018

Omgång 1

Tis 19-sep Timrå IK vs HC Vita Hästen 19.00

Tis 19-sep AIK vs IK Pantern 19.00

Tis 19-sep BIK Karlskoga vs IF Björklöven 19.00

Ons 20-sep Leksands IF vs Södertälje SK 19.00

Ons 20-sep Västerviks IK vs IF Troja-Ljungby 19.00

Ons 20-sep IK Oskarshamn vs MODO Hockey 19.00

Ons 20-sep Tingsryds AIF vs Almtuna IS 19.00

Omgång 2

Fre 22-sep IF Troja-Ljungby vs BIK Karlskoga 19.00

Fre 22-sep HC Vita Hästen vs IK Oskarshamn 19.00

Fre 22-sep IK Pantern vs Timrå IK 19.00

Fre 22-sep Almtuna IS vs AIK 19.00

Fre 22-sep IF Björklöven vs Leksands IF 19.00

Lör 23-sep MODO Hockey vs Västerviks IK 18.00

Lör 23-sep Södertälje SK vs Tingsryds AIF 18.00

Omgång 3

Tis 26-sep Timrå IK vs Almtuna IS 19.00

Tis 26-sep Västerviks IK vs HC Vita Hästen 19.00

Ons 27-sep Leksands IF vs IF Troja-Ljungby 19.00

Ons 27-sep BIK Karlskoga vs MODO Hockey 19.00

Ons 27-sep IK Oskarshamn vs IK Pantern 19.00

Ons 27-sep AIK vs Tingsryds AIF 19.00

Ons 27-sep IF Björklöven vs Södertälje SK 19.00

Omgång 4

Fre 29-sep HC Vita Hästen vs BIK Karlskoga 19.00

Fre 29-sep IK Pantern vs Västerviks IK 19.00

Fre 29-sep Tingsryds AIF vs Timrå IK 19.00

Fre 29-sep Södertälje SK vs AIK 19.00

Fre 29-sep IF Troja-Ljungby vs IF Björklöven 19.00

Lör 30-sep MODO Hockey vs Leksands IF 18.00

Lör 30-sep Almtuna IS vs IK Oskarshamn 18.00

Omgång 5

Tis 03-okt Leksands IF vs HC Vita Hästen 19.00

Tis 03-okt BIK Karlskoga vs IK Pantern 19.00

Ons 04-okt Almtuna IS vs Västerviks IK 19.00

Ons 04-okt IK Oskarshamn vs Tingsryds AIF 19.00

Ons 04-okt Timrå IK vs AIK 19.00

Ons 04-okt IF Troja-Ljungby vs Södertälje SK 19.00

Ons 04-okt IF Björklöven vs MODO Hockey 19.00

Omgång 6

Fre 06-okt IK Pantern vs Leksands IF 19.00 2017

Fre 06-okt Almtuna IS vs BIK Karlskoga 19.00 2017

Fre 06-okt Tingsryds AIF vs Västerviks IK 19.00 2017

Fre 06-okt AIK vs IK Oskarshamn 19.00 2017

Lör 07-okt Södertälje SK vs Timrå IK 15.15

Lör 07-okt MODO Hockey vs IF Troja-Ljungby 21.00

Mån 09-okt HC Vita Hästen vs IF Björklöven 19.00

Omgång 7

Mån 09-okt IK Oskarshamn vs Timrå IK 19.00

Tis 10-okt BIK Karlskoga vs Tingsryds AIF 19.00

Ons 11-okt Leksands IF vs Almtuna IS 19.00

Ons 11-okt Västerviks IK vs AIK 19.00

Ons 11-okt MODO Hockey vs Södertälje SK 19.00

Ons 11-okt IF Troja-Ljungby vs HC Vita Hästen 19.00

Ons 11-okt IF Björklöven vs IK Pantern 19.00

Omgång 8

Fre 13-okt Tingsryds AIF vs Leksands IF 19.00

Fre 13-okt AIK vs BIK Karlskoga 19.00

Fre 13-okt Timrå IK vs Västerviks IK 19.00

Fre 13-okt Södertälje SK vs IK Oskarshamn 19.00

Fre 13-okt HC Vita Hästen vs MODO Hockey 19.00

Fre 13-okt IK Pantern vs IF Troja-Ljungby 19.00

Fre 13-okt Almtuna IS vs IF Björklöven 19.00

Omgång 9

Sön 15-okt Leksands IF vs AIK 16.00

Sön 15-okt Västerviks IK vs IK Oskarshamn 16.00

Sön 15-okt IF Troja-Ljungby vs Almtuna IS 16.00

Sön 15-okt IF Björklöven vs Tingsryds AIF 16.00

Sön 15-okt HC Vita Hästen vs Södertälje SK 18.30

Mån 16-okt BIK Karlskoga vs Timrå IK 19.00

Fre 24-nov MODO Hockey vs IK Pantern 19.00 *Observera datum

Omgång 10

Tis 17-okt Almtuna IS vs MODO Hockey 19.00

Ons 18-okt Timrå IK vs Leksands IF 19.00

Ons 18-okt IK Oskarshamn vs BIK Karlskoga 19.00

Ons 18-okt Södertälje SK vs Västerviks IK 19.00

Ons 18-okt IK Pantern vs HC Vita Hästen 19.00

Ons 18-okt Tingsryds AIF vs IF Troja-Ljungby 19.00

Ons 18-okt AIK vs IF Björklöven 19.00

Omgång 11

Fre 20-okt Leksands IF vs BIK Karlskoga 19.00

Fre 20-okt Västerviks IK vs IF Björklöven 19.00

Fre 20-okt Tingsryds AIF vs IK Pantern 19.00

Fre 20-okt Almtuna IS vs Södertälje SK 19.00

Fre 20-okt HC Vita Hästen vs AIK 19.00

Fre 20-okt MODO Hockey vs Timrå IK 19.00

Fre 20-okt IF Troja-Ljungby vs IK Oskarshamn 19.00

Omgång 12

Ons 25-okt MODO Hockey vs Tingsryds AIF 19.00

Ons 25-okt Leksands IF vs IK Oskarshamn 19.00

Ons 25-okt BIK Karlskoga vs Västerviks IK 19.00

Ons 25-okt IK Pantern vs Södertälje SK 19.00

Ons 25-okt HC Vita Hästen vs Almtuna IS 19.00

Ons 25-okt IF Troja-Ljungby vs AIK 19.00

Ons 25-okt IF Björklöven vs Timrå IK 19.00

Omgång 13

Fre 27-okt Västerviks IK vs Leksands IF 19.00

Fre 27-okt Södertälje SK vs BIK Karlskoga 19.00

Fre 27-okt Almtuna IS vs IK Pantern 19.00

Fre 27-okt Tingsryds AIF vs HC Vita Hästen 19.00

Fre 27-okt Timrå IK vs IF Troja-Ljungby 19.00

Lör 28-okt AIK vs MODO Hockey 15.15

Lör 28-okt IK Oskarshamn vs IF Björklöven 18.00

Omgång 14

Tis 31-okt IK Pantern vs AIK 19.00

Tis 31-okt Almtuna IS vs Tingsryds AIF 19.00

Ons 01-nov Södertälje SK vs Leksands IF 19.00

Ons 01-nov IF Björklöven vs BIK Karlskoga 19.00

Ons 01-nov IF Troja-Ljungby vs Västerviks IK 19.00

Ons 01-nov MODO Hockey vs IK Oskarshamn 19.00

Ons 01-nov HC Vita Hästen vs Timrå IK 19.00

Omgång 15

Fre 03-nov Västerviks IK vs MODO Hockey 19.00

Fre 03-nov IK Oskarshamn vs HC Vita Hästen 19.00

Fre 03-nov Timrå IK vs IK Pantern 19.00

Fre 03-nov Tingsryds AIF vs Södertälje SK 19.00

Lör 04-nov AIK vs Almtuna IS 15.15

Lör 04-nov Leksands IF vs IF Björklöven 15.15

Lör 04-nov BIK Karlskoga vs IF Troja-Ljungby 18.00

Omgång 16

Mån 06-nov Södertälje SK vs IF Björklöven 19.00

Tis 07-nov HC Vita Hästen vs Västerviks IK 19.00

Tis 07-nov IK Pantern vs IK Oskarshamn 19.00

Ons 08-nov IF Troja-Ljungby vs Leksands IF 19.00

Ons 08-nov MODO Hockey vs BIK Karlskoga 19.00

Ons 08-nov Almtuna IS vs Timrå IK 19.00

Ons 08-nov Tingsryds AIF vs AIK 19.00

Omgång 17

Fre 10-nov Västerviks IK vs IK Pantern 19.00

Fre 10-nov Timrå IK vs Tingsryds AIF 19.00

Fre 10-nov IF Björklöven vs IF Troja-Ljungby 19.00

Lör 11-nov BIK Karlskoga vs HC Vita Hästen 15.15

Lör 11-nov Leksands IF vs MODO Hockey 15.15

Lör 11-nov AIK vs Södertälje SK 18.00

Lör 11-nov IK Oskarshamn vs Almtuna IS 18.00

Omgång 18

Mån 13-nov Västerviks IK vs Almtuna IS 19.00

Ons 15-nov Tingsryds AIF vs IK Oskarshamn 19.00

Ons 15-nov HC Vita Hästen vs Leksands IF 19.00

Ons 15-nov IK Pantern vs BIK Karlskoga 19.00

Ons 15-nov AIK vs Timrå IK 19.00

Ons 15-nov Södertälje SK vs IF Troja-Ljungby 19.00

Fre 17-nov MODO Hockey vs IF Björklöven 19.00

Omgång 19

Fre 17-nov Leksands IF vs IK Pantern 19.00

Fre 17-nov IK Oskarshamn vs AIK 19.00

Fre 17-nov Timrå IK vs Södertälje SK 19.00

Fre 17-nov Västerviks IK vs Tingsryds AIF 19.00

Lör 18-nov BIK Karlskoga vs Almtuna IS 18.00

Sön 19-nov IF Björklöven vs HC Vita Hästen 16.00

Mån 20-nov IF Troja-Ljungby vs MODO Hockey 19.00

Omgång 20

Sön 19-nov AIK vs Västerviks IK 16.00

Ons 22-nov Tingsryds AIF vs BIK Karlskoga 19.00

Ons 22-nov HC Vita Hästen vs IF Troja-Ljungby 19.00

Ons 22-nov IK Pantern vs IF Björklöven 19.00

Ons 22-nov Almtuna IS vs Leksands IF 19.00

Ons 22-nov Timrå IK vs IK Oskarshamn 19.00

Ons 22-nov Södertälje SK vs MODO Hockey 19.00

Omgång 21

Fre 24-nov AIK vs Leksands IF 19.00

Fre 24-nov Södertälje SK vs HC Vita Hästen 19.00

Fre 24-nov Tingsryds AIF vs IF Björklöven 19.00

Fre 24-nov Almtuna IS vs IF Troja-Ljungby 19.00

Lör 25-nov IK Oskarshamn vs Västerviks IK 18.00

Sön 26-nov Timrå IK vs BIK Karlskoga 16.00

Sön 15-okt IK Pantern vs MODO Hockey 18.30 *Observera datum

Omgång 22

Tis 28-nov MODO Hockey vs Almtuna IS 19.00

Ons 29-nov IF Björklöven vs AIK 19.00

Ons 29-nov Leksands IF vs Timrå IK 19.00

Ons 29-nov BIK Karlskoga vs IK Oskarshamn 19.00

Ons 29-nov Västerviks IK vs Södertälje SK 19.00

Ons 29-nov HC Vita Hästen vs IK Pantern 19.00

Ons 29-nov IF Troja-Ljungby vs Tingsryds AIF 19.00

Omgång 23

Sön 26-nov AIK vs HC Vita Hästen 16.00 *Observera datum

Fre 01-dec Södertälje SK vs Almtuna IS 19.00

Fre 01-dec IK Oskarshamn vs IF Troja-Ljungby 19.00

Fre 01-dec Timrå IK vs MODO Hockey 19.00

Fre 01-dec IK Pantern vs Tingsryds AIF 19.00

Lör 02-dec IF Björklöven vs Västerviks IK 15.15

Lör 02-dec BIK Karlskoga vs Leksands IF 18.00

Omgång 24

Tis 05-dec IK Oskarshamn vs Södertälje SK 19.00

Tis 05-dec MODO Hockey vs HC Vita Hästen 19.00

Ons 06-dec IF Troja-Ljungby vs IK Pantern 19.00

Ons 06-dec Leksands IF vs Tingsryds AIF 19.00

Ons 06-dec BIK Karlskoga vs AIK 19.00

Ons 06-dec Västerviks IK vs Timrå IK 19.00

Ons 06-dec IF Björklöven vs Almtuna IS 19.00

Omgång 25

Fre 08-dec Västerviks IK vs BIK Karlskoga 19.00

Fre 08-dec Södertälje SK vs IK Pantern 19.00

Fre 08-dec Almtuna IS vs HC Vita Hästen 19.00

Fre 08-dec Tingsryds AIF vs MODO Hockey 19.00

Fre 08-dec IK Oskarshamn vs Leksands IF 19.00

Lör 09-dec AIK vs IF Troja-Ljungby 15.15

Lör 09-dec Timrå IK vs IF Björklöven 18.00

Omgång 26

04-dec IF Troja-Ljungby vs Timrå IK 19.00 *Observera datum

Ons 13-dec HC Vita Hästen vs Tingsryds AIF 19.00

Ons 13-dec Leksands IF vs Västerviks IK 19.00

Ons 13-dec BIK Karlskoga vs Södertälje SK 19.00

Ons 13-dec IK Pantern vs Almtuna IS 19.00

Ons 13-dec MODO Hockey vs AIK 19.00

Ons 13-dec IF Björklöven vs IK Oskarshamn 19.00

Omgång 27

Fre 15-dec Leksands IF vs Södertälje SK 19.00

Fre 15-dec Västerviks IK vs IF Troja-Ljungby 19.00

Fre 15-dec Timrå IK vs HC Vita Hästen 19.00

Fre 15-dec AIK vs IK Pantern 19.00

Fre 15-dec Tingsryds AIF vs Almtuna IS 19.00

Lör 16-dec BIK Karlskoga vs IF Björklöven 15.15

Lör 16-dec IK Oskarshamn vs MODO Hockey 18.00

Omgång 28

Mån 18-dec MODO Hockey vs Västerviks IK 19.00

Mån 18-dec IF Björklöven vs Leksands IF 19.00

Mån 18-dec IF Troja-Ljungby vs BIK Karlskoga 19.00

Ons 20-dec Södertälje SK vs Tingsryds AIF 19.00

Ons 20-dec HC Vita Hästen vs IK Oskarshamn 19.00

Ons 20-dec Almtuna IS vs AIK 19.00

Ons 20-dec IK Pantern vs Timrå IK 19.00

Omgång 29

Tor 21-dec MODO Hockey vs BIK Karlskoga 19.00

Tor 21-dec Leksands IF vs IF Troja-Ljungby 19.00

Fre 22-dec IK Oskarshamn vs IK Pantern 19.00

Fre 22-dec AIK vs Tingsryds AIF 19.00

Fre 22-dec Västerviks IK vs HC Vita Hästen 19.00

Fre 22-dec Timrå IK vs Almtuna IS 19.00

Sön 07-jan IF Björklöven vs Södertälje SK 16.00 *Observera datum

Omgång 30

Tis 26-dec MODO Hockey vs Leksands IF 18.00

Ons 27-dec Almtuna IS vs IK Oskarshamn 19.00

Ons 27-dec Södertälje SK vs AIK 19.00

Ons 27-dec HC Vita Hästen vs BIK Karlskoga 19.00

Ons 27-dec Tingsryds AIF vs Timrå IK 19.00

Ons 27-dec IK Pantern vs Västerviks IK 19.00

Ons 27-dec IF Troja-Ljungby vs IF Björklöven 19.00

Omgång 31

Fre 29-dec Leksands IF vs HC Vita Hästen 19.00

Fre 29-dec BIK Karlskoga vs IK Pantern 19.00

Fre 29-dec Västerviks IK vs Almtuna IS 19.00

Fre 29-dec IK Oskarshamn vs Tingsryds AIF 19.00

Fre 29-dec Timrå IK vs AIK 19.00

Fre 29-dec IF Troja-Ljungby vs Södertälje SK 19.00

Tor 15-feb IF Björklöven vs MODO Hockey 19.00 *Observera datum

Omgång 32

Ons 03-jan IK Pantern vs Leksands IF 19.00

Ons 03-jan Almtuna IS vs BIK Karlskoga 19.00

Ons 03-jan Tingsryds AIF vs Västerviks IK 19.00

Ons 03-jan AIK vs IK Oskarshamn 19.00

Ons 03-jan Södertälje SK vs Timrå IK 19.00

Ons 03-jan MODO Hockey vs IF Troja-Ljungby 19.00

Ons 03-jan HC Vita Hästen vs IF Björklöven 19.00

Omgång 33

Fre 05-jan Leksands IF vs Almtuna IS 19.00

Fre 05-jan MODO Hockey vs Södertälje SK 19.00

Fre 05-jan IK Oskarshamn vs Timrå IK 19.00

Lör 06-jan IF Troja-Ljungby vs HC Vita Hästen 15.15

Lör 06-jan Västerviks IK vs AIK 15.15

Mån 15-jan IF Björklöven vs IK Pantern 19.00 *Observera datum

Omgång 34

Tis 09-jan HC Vita Hästen vs MODO Hockey 19.00

Tis 09-jan IK Pantern vs IF Troja-Ljungby 19.00

Ons 10-jan Tingsryds AIF vs Leksands IF 19.00

Ons 10-jan AIK vs BIK Karlskoga 19.00

Ons 10-jan Timrå IK vs Västerviks IK 19.00

Ons 10-jan Södertälje SK vs IK Oskarshamn 19.00

Ons 10-jan Almtuna IS vs IF Björklöven 19.00

Omgång 35

Fre 12-jan Västerviks IK vs IK Oskarshamn 19.00

Fre 12-jan HC Vita Hästen vs Södertälje SK 19.00

Fre 12-jan IF Troja-Ljungby vs Almtuna IS 19.00

Fre 12-jan IF Björklöven vs Tingsryds AIF 19.00

Fre 12-jan Leksands IF vs AIK 19.00

Lör 13-jan MODO Hockey vs IK Pantern 15.15

Lör 13-jan BIK Karlskoga vs Timrå IK 15.15

Omgång 36

Tis 16-jan IK Oskarshamn vs BIK Karlskoga 19.00

Ons 17-jan Tingsryds AIF vs IF Troja-Ljungby 19.00

Ons 17-jan IK Pantern vs HC Vita Hästen 19.00

Ons 17-jan Almtuna IS vs MODO Hockey 19.00

Ons 17-jan Timrå IK vs Leksands IF 19.00

Ons 17-jan AIK vs IF Björklöven 19.00

Ons 17-jan Södertälje SK vs Västerviks IK 19.00

Omgång 37

Fre 19-jan Västerviks IK vs IF Björklöven 19.00

Fre 19-jan Tingsryds AIF vs IK Pantern 19.00

Fre 19-jan Almtuna IS vs Södertälje SK 19.00

Fre 19-jan HC Vita Hästen vs AIK 19.00

Fre 19-jan Timrå IK vs MODO Hockey 19.00

Lör 20-jan IF Troja-Ljungby vs IK Oskarshamn 15.15

Lör 20-jan Leksands IF vs BIK Karlskoga 15.15

Omgång 38

Tis 23-jan IK Pantern vs Södertälje SK 19.00

Tis 23-jan HC Vita Hästen vs Almtuna IS 19.00

Ons 24-jan Leksands IF vs IK Oskarshamn 19.00

Ons 24-jan BIK Karlskoga vs Västerviks IK 19.00

Ons 24-jan MODO Hockey vs Tingsryds AIF 19.00

Ons 24-jan IF Troja-Ljungby vs AIK 19.00

Ons 24-jan IF Björklöven vs Timrå IK 19.00

Omgång 39

Tor 25-jan Almtuna IS vs IK Pantern 19.00

Fre 26-jan Västerviks IK vs Leksands IF 19.00

Fre 26-jan Timrå IK vs IF Troja-Ljungby 19.00

Fre 26-jan AIK vs MODO Hockey 19.00

Fre 26-jan Tingsryds AIF vs HC Vita Hästen 19.00

Fre 26-jan Södertälje SK vs BIK Karlskoga 19.00

Fre 26-jan IK Oskarshamn vs IF Björklöven 19.00

Omgång 40

Sön 28-jan IK Pantern vs Almtuna IS 16.00

Sön 28-jan MODO Hockey vs AIK 16.00

Sön 28-jan BIK Karlskoga vs Södertälje SK 18.30

Sön 28-jan Leksands IF vs Västerviks IK 18.30

Mån 29-jan IF Troja-Ljungby vs Timrå IK 19.00

Mån 29-jan HC Vita Hästen vs Tingsryds AIF 19.00

Mån 29-jan IF Björklöven vs IK Oskarshamn 19.00

Omgång 41

Ons 31-jan IF Troja-Ljungby vs Västerviks IK 19.00

Ons 31-jan Södertälje SK vs Leksands IF 19.00

Ons 31-jan IF Björklöven vs BIK Karlskoga 19.00

Ons 31-jan MODO Hockey vs IK Oskarshamn 19.00

Ons 31-jan HC Vita Hästen vs Timrå IK 19.00

Ons 31-jan IK Pantern vs AIK 19.00

Ons 31-jan Almtuna IS vs Tingsryds AIF 19.00

Omgång 42

Fre 02-feb IK Oskarshamn vs HC Vita Hästen 19.00

Fre 02-feb Timrå IK vs IK Pantern 19.00

Fre 02-feb Tingsryds AIF vs Södertälje SK 19.00

Fre 02-feb Leksands IF vs IF Björklöven 19.00

Lör 03-feb AIK vs Almtuna IS 15.15

Lör 03-feb Västerviks IK vs MODO Hockey 15.15

Lör 03-feb BIK Karlskoga vs IF Troja-Ljungby 18.00

Omgång 43

Mån 05-feb IK Pantern vs IK Oskarshamn 19.00

Tis 06-feb HC Vita Hästen vs Västerviks IK 19.00

Ons 07-feb IF Troja-Ljungby vs Leksands IF 19.00

Ons 07-feb BIK Karlskoga vs MODO Hockey 19.00

Ons 07-feb Almtuna IS vs Timrå IK 19.00

Ons 07-feb Tingsryds AIF vs AIK 19.00

Ons 07-feb Södertälje SK vs IF Björklöven 19.00

Omgång 44

Fre 09-feb Leksands IF vs MODO Hockey 19.00

Fre 09-feb BIK Karlskoga vs HC Vita Hästen 19.00

Fre 09-feb Timrå IK vs Tingsryds AIF 19.00

Fre 09-feb AIK vs Södertälje SK 19.00

Fre 09-feb IF Björklöven vs IF Troja-Ljungby 19.00

Lör 10-feb IK Oskarshamn vs Almtuna IS 15.15

Lör 10-feb Västerviks IK vs IK Pantern 18.00

Omgång 45

Lör 30-dec MODO Hockey vs IF Björklöven 18.00 *Observera datum

Tis 13-feb Södertälje SK vs IF Troja-Ljungby 19.00

Ons 14-feb IK Pantern vs BIK Karlskoga 19.00

Ons 14-feb Almtuna IS vs Västerviks IK 19.00

Ons 14-feb Tingsryds AIF vs IK Oskarshamn 19.00

Tor 15-feb AIK vs Timrå IK 19.00

Omgång 46

Fre 16-feb Leksands IF vs IK Pantern 19.00

Fre 16-feb Västerviks IK vs Tingsryds AIF 19.00

Lör 17-feb BIK Karlskoga vs Almtuna IS 15.15

Lör 17-feb IK Oskarshamn vs AIK 15.15

Lör 17-feb Timrå IK vs Södertälje SK 15.15

Lör 17-feb IF Troja-Ljungby vs MODO Hockey 18.00

Sön 18-feb IF Björklöven vs HC Vita Hästen 16.00

Omgång 47

Mån 19-feb Södertälje SK vs MODO Hockey 19.00

Ons 21-feb Tingsryds AIF vs BIK Karlskoga 19.00

Ons 21-feb Almtuna IS vs Leksands IF 19.00

Ons 21-feb AIK vs Västerviks IK 19.00

Ons 21-feb Timrå IK vs IK Oskarshamn 19.00

Ons 21-feb HC Vita Hästen vs IF Troja-Ljungby 19.00

Ons 21-feb IK Pantern vs IF Björklöven 19.00

Omgång 48

11-feb MODO Hockey vs HC Vita Hästen 16.00 *Observera datum

Fre 23-feb BIK Karlskoga vs AIK 19.00

Fre 23-feb IK Oskarshamn vs Södertälje SK 19.00

Fre 23-feb IF Troja-Ljungby vs IK Pantern 19.00

Fre 23-feb IF Björklöven vs Almtuna IS 19.00

Lör 24-feb Leksands IF vs Tingsryds AIF 15.15

Lör 24-feb Västerviks IK vs Timrå IK 18.00

Omgång 49

Tis 27-feb IK Pantern vs MODO Hockey 19.00

Tis 27-feb AIK vs Leksands IF 19.00

Tis 27-feb Timrå IK vs BIK Karlskoga 19.00

Tis 27-feb IK Oskarshamn vs Västerviks IK 19.00

Tis 27-feb Södertälje SK vs HC Vita Hästen 19.00

Tis 27-feb Almtuna IS vs IF Troja-Ljungby 19.00

Tis 27-feb Tingsryds AIF vs IF Björklöven 19.00

Omgång 50

Fre 02-mars Leksands IF vs Timrå IK 19.00

Fre 02-mars BIK Karlskoga vs IK Oskarshamn 19.00

Fre 02-mars Västerviks IK vs Södertälje SK 19.00

Fre 02-mars HC Vita Hästen vs IK Pantern 19.00

Fre 02-mars MODO Hockey vs Almtuna IS 19.00

Fre 02-mars IF Troja-Ljungby vs Tingsryds AIF 19.00

Fre 02-mars IF Björklöven vs AIK 19.00

Omgång 51

Sön 04-mars IF Björklöven vs Västerviks IK 16.00

Sön 04-mars IK Pantern vs Tingsryds AIF 16.00

Sön 04-mars AIK vs HC Vita Hästen 16.00

Sön 04-mars MODO Hockey vs Timrå IK 16.00

Sön 04-mars IK Oskarshamn vs IF Troja-Ljungby 16.00

Sön 04-mars Södertälje SK vs Almtuna IS 16.00

Sön 04-mars BIK Karlskoga vs Leksands IF 18.30

Omgång 52

Ons 07-mars IK Oskarshamn vs Leksands IF 19.00

Ons 07-mars Västerviks IK vs BIK Karlskoga 19.00

Ons 07-mars Södertälje SK vs IK Pantern 19.00

Ons 07-mars Almtuna IS vs HC Vita Hästen 19.00

Ons 07-mars Tingsryds AIF vs MODO Hockey 19.00

Ons 07-mars AIK vs IF Troja-Ljungby 19.00

Ons 07-mars Timrå IK vs IF Björklöven 19.00

*Vissa lag spelar sina matcher som tillhör en viss omgång, vid ett annat tillfälle än övriga lag. Observera därför datum på varje omgång.