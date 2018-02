Markus Åkerblom tar över allsvenska bottenlaget: "Väldigt revanschsugen"

Tingsryd meddelade under lördagen att klubben tar in Åkerblom som ersättare till Magnus Sundquist under resten av säsongen.

– En kille som brinner för hockeyn och som är väldigt revanschsugen. Vi har pratat med några namn och har fått ett väldigt bra intryck av Markus i ett läge där vi känner att vi behöver ha in en ny röst, säger klubbchefen Tomas Bergstrand till klubbens hemsida.

Tingsryd ligger tolva i den hockeyallsvenska tabellen, endast en poäng före Troja/Ljungby som ligger under strecket. På onsdag ställs laget mot jumbolaget Bik Karlskoga på hemmais.

