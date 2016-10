Mattias Nilssons okända hobby – bygger möbler i Timrås hemmaborg: "Går in i min bubbla"

Han gör succé på isen under sin tredje säsong i Timrå.

Utanför sysslar Mattias Nilssons med annat – som att göra möbler i sin snickarverkstad i klubbens hemmaborg.

– När jag går in här blir det så att jag går in i min lilla bubbla och då tänker jag inte på någon hockey, säger han till Hockeysverige.