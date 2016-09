Så satsar Hockeyallsvenskan för att lyfta ligan – och klubbarna: "Har mycket att lära av varandra"

Stockholm. Ta tunnelbanans gröna linje mot Farsta Strand. Kliv av vid Skogskyrkogården i Enskede och traska rakt över Sockenvägen. Där, i ett anspråkslöst hus med en anspråkslös brun port, en trappa upp, huserar hjärtat i svensk ishockeys näst bästa liga.

Eller – hjärtat i ligan är naturligtvis sporten och det som sker på isen. Men hjärtat i organisationen Hockeyallsvenskan ryms i ett kontorslandskap med en handfull rum.

Direkt in till höger sitter Stephan Guiance. Sedan ett drygt år tillbaka är han ligans vd – närmast dessförinnan hade han samma roll i Teracom som driver det svenska marknätet för radio och tv.

I sin ungdoms dagar var Guiance sångare i det klassiska punkbandet KSMB, Kurt-Sunes Med Berit. Om det kan vi berätta en annan gång. Nu handlar det om ishockey – och i synnerhet om Hockeyallsvenskan. Särskilt punkig är Guiance heller inte i sitt välordnade kontor och med sin prydliga kavaj. "Fritidspunkare" har han kallat sig.

Hockeyallsvenskan, alltså.

– Det har varit lite navelskåderi, säger Guiance om sitt första år på vd-posten.

– Jag kommer från vanligt företagande och man kan säga att vi har gjort en massa interna grejer under året som gått. Vi har stabiliserat vår egen ekonomi och skapat en transparens – att klubbarna som äger oss vet vad vi gör på dagarna – och under året har vi också gjort en ny överenskommelse med tv-bolaget C More. Den vi hade tidigare var inte optimal.

– Vi har också etablerat ett gemensamt biljettsystem, ett gemensamt hemsidessystem och byggt ett fibernät för att knyta ihop alla arenor. Organisationen här har jobbat på högtryck och det handlar om fundamentala saker.

I organisationen finns förutom Stephan Guiance ligachefen Sonny Lundwall, marknadsansvarige Linus Carlholt, ekonomi- och domaransvarige Tomas Thorsbrink samt pr- och eventkoordinatorerna Camilla Bernving och Lisa Classon.

De två sistnämnda är nya på kontoret och ingår sedan i höst i ett pilotprojekt som enligt Stephan Guiance är väldigt viktigt för ligan.

– En av målsättningarna vi har är att öka besökarantalet på matcherna. För det ändamålet har vi anställt Camilla och Lisa. Vi har en tanke som egentligen är enkel: De åker runt och hälsar på hos alla klubbar, samt hos en del SHL-klubbar, och gör en inventering. Vilka event har klubbarna? Vad har ett visst event för innehåll? Vad finns det för leverantörer? Vad kostar det? Vilken personal behövs? Och så vidare, säger Guiance och fortsätter:

– Sedan när vi samlat all denna information ska vi åka runt och försöka pricka in rätt saker hos våra klubbar: Vad kan vi göra här? Det som gäller för Pantern gäller så klart inte för Modo. Det är helt olika förutsättningar och villkor. Modo jobbar också redan så här. Men vi måste höja intäkterna och besöksantalet, det är jätteviktigt för oss.

Att arbeta med ligans generella eventprofil är också en viktig punkt för Bernving och Classon.

– Vad händer i arenarummet? Vi har inte varit så jätteduktiga med detta. Om man går på en match – hur vet man då att man är på en hockeyallsvensk match? Vad är det som ramar in oss? Det jobbar Camilla och Lisa med att försöka definiera; vad ett hockeyallsvenskt event är och hur det ska se ut.

I Hockeyallsvenskan finns i dag, som Stephan Guiance varit inne på, klubbar med vitt skilda verkligheter, både sportsligt och organisatoriskt. Detta har Camilla Bernving och Lisa Classon märkt tydligt när de varit runt och hälsat på.

– Vi har snart träffat alla klubbar och insett att vissa behöver mer hjälp, vissa behöver ingen hjälp – och vissa kan ge oss hjälp. Det är väldigt spretande bland de 14 klubbarna. Vi kommer aldrig att kunna göra så att det är lika överallt, men vår vision är att höja lägstanivån på de ställen där de inte har några resurser alls eller tänk kring event överhuvudtaget, säger Lisa Classon och fortsätter:

– Vi har också tänkt mycket kring storleken på klubbarna. Mora, Karlskoga och Oskarshamn, där har vi tre klubbar som sett till storlek på klubb, invånarantal och publiksiffra är ganska lika varandra. Finns det någonting som fungerar bra i Oskarshamn kanske det är värt att testa i Karlskoga och Mora och vice versa.

Enligt Classon finns det många broar att bygga inom ligan.

– Klubbarna i dag är rätt dåliga på att prata med varandra, även fast de har mycket att lära av varandra. Här ska vi försöka vara spindeln i nätet, koordinatorer som hjälper till och samordnar klubbarna så att de kan ta hjälp av varandra – kanske utan att de riktigt vet om det själva (skratt).

En klubb som Modo Hockey, nyss nedkommen från "finrummet" i SHL, är naturligtvis en källa till kunskap för de mindre klubbarna. Det trots att klubben tvingats banta avsevärt efter degraderingen och på så vis blivit av med viss kompetens.

Vd Stephan Guiance säger att det betyder "jättemycket" för ligan att Modo nu är en del av gemenskapen, även på andra plan.

– I samband med utökningen av SHL tappade Hockeyallsvenskan två lag i toppskiktet. För oss har det handlat om att ändå försöka att behålla vår kvalitet. Vi har haft lite tur med starka varumärken; Leksand var med förra säsongen, vi har AIK, Västerås, Karlskoga... Det är ganska rejäla hockeyklubbar, säger Guiance.

– Att vi får ett varumärke som Modo innebär ju att vi behåller vår "stjärnstatus", om man säger så. Det gör att auran kring ligan blir kvar och visar att bra lag tävlar här. Sedan är det klart att det har varit chockartat för Modo och svårt att ställa om. Förutom att vi inte levererar så mycket pengar till dem kommer de också att upptäcka att "åh fan, här går det undan".

Och visst har det gått undan inledningsvis...

Modos målsättning är tydlig: Laget ska åter till SHL. Flertalet andra lag har samma ambitioner. Om något lag i slutänden tar steget upp till SHL den här säsongen återstår att se, men ett avancemang per år är en tydlig målsättning för ligan.

– Vi tävlar inte om SM-guld och jag kan inte brösta upp mig och säga att vi är marknadsledande eller de bästa. Vi är en andraliga. Men vi har som mål att varje år ta en plats i SHL. Det har vi klarat av och det tycker jag är ett bevis på att motivation kan slå pengar. När våra gäng kommer till kval har de allt att vinna. Modo hade däremot allt att förlora i våras, säger Stephan Guiance och fyller i:

– När man går in i den matchen så får pengarna gummiben.