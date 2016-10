Så ska Timrå IK hylla ikonen – Per Hallin avtackas inför matchen mot Södertälje

Efter förra säsongen valde Timrå IK:s lagkapten Per Hallin att avsluta karriären och nu jobbar han inom Sundsvall Hockey.

På torsdag, inför Timrås möste med Södertälje, kommer Hallin att hyllas inför sin gamla hemmapublik.

– Pelle Hallin är en spelare som har betytt otroligt mycket för Timrå IK under åren. Att göra det här för honom är en självklarhet. Det är det minsta vi kan göra för honom efter allt han har gjort för oss, säger Lars Backlund, ordförande Timrå IK i ett pressmeddelande.

Hallin spelade totalt 681 matcher för Timrå IK under 13 säsonger. Under dessa år stod han för 228 poäng i form av 115 mål och 113 assist.

Timrå IK meddelar också att man under hashtagen "#tackpellehallin" kan hylla Per Hallin på sociala medier under veckan och uppmanar supportar att dela med sig av sina bästa minnen av Timråikonen.