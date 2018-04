SHL-kvalet kan avgöras – här är miljonerna som står på spel för Timrå IK

Hockeynyheter direkt i din mobil:

Under en längre tid har det rapporterats om det nya mäktiga tv-avtalet mellan C more och SHL som träder i kraft inför nästa säsong.

Det gör att mer än någonsin står på spel i direktkvalet som just nu pågår mellan Timrå IK och Karlskrona.

Hockeypuls reder ut förutsättningarna.

SHL-lagen kommer att få omkring 45 miljoner kronor, tack vare det nya sexåriga tv-avtalet, under säsongen 2018/19. Att jämföra med Hockeyallsvenskans mer blygsamma 2,3 miljoner.

– Det är skevt men det är inget vi kan påverka, säger Timrås Jörgen Wahlberg om avtalen och den ökade klyftan mellan ligorna.

Samtidigt finns det några detaljer som påverkar den totala summan för Timrå IK om klubben skulle lyckas vända matchserien och 2–3-underläget mot Karlskrona.

► Sedan ett par år tillbaka finns det en "fallskärm" när ett lag åker ur SHL. Det handlar i dagsläget om sex miljoner kronor som det nyuppflyttade laget får släppa i från sig till förlorarna när föreningarna byter plats med varandra – och pengarna tas från det totala SHL-bidraget.

► Dessutom är omkring fem miljoner kronor av SHL-pengarna villkorade och det finns då ett så kallat incitamentsprogram med ett antal kriterier som klubbarna behöver uppfylla för att ta del av just dessa pengar, något som hockeynews.se tidigare berättat om. Bland annat kan det handla om nya tv-plattformar för kameror för att förbättra sändningarna, förändringar för att höja arenaupplevelsen och sociala projekt.

"Vissa delar kommer man att nå och så får man kämpa med några nivåer, men det är för att vi gemensamt har kommit överens om de områdena för att vi vill bli bättre", sade SHL:s VD Jörgen Lindgren till hockeynews.se då.

Sammantaget innebär detta att en nykomling i SHL kan räkna med strax under 40 miljoner kronor i bidrag från Svenska Hockeyligan nästa säsong.

– Det skulle så klart betyda väldigt mycket. Det går ju inte att bränna alla de pengarna på ett A-lag om vi skulle gå upp, det hinner inte ens "Nubben" (sportchefen Kent Norberg), säger Wahlberg skämtsamt.

Han fortsätter:

– Klart att truppen skulle behöva anpassas efter SHL om vi går upp, men organisationen i hela föreningen kommer behöva ses över i så fall.

Klubbchefen betonar att Timrå IK inte räknar med några SHL-pengar när föreningen planerar för nästa år.

– Vi har ett tänkbart scenario, men jobbar hela tiden efter hockeyallsvenska nivåer när vi sätter budget och planerar. Vi har jobbat som att vi ska spela Hockeyallsvenskan nästa vinter. Det arbetet är redan klart. Sedan har vi en plan B, men det tar vi om det skulle bli aktuellt, säger Wahlberg.

