Spelledigt i en vecka – så har Timrå IK tränat: "Känns stabilt och bra"

Halva serien har passerat och Timrå IK leder Hockeyallsvenskan.

Den senaste tiden har dock varken spelare eller ledare varit särskilt nöjda med prestationerna och bland annat haft stora problem att prestera i powerplay.

Efter mötet med IF Björklöven i lördags har laget haft en knapp veckas speluppehåll. Ett uppehåll som tränaren Fredrik Andersson tror gjort gruppen gott.

– Det kom nog rätt lägligt. Vi har fått ladda våra batterier och nu hoppas jag att vi kan visa det på isen i morgon, säger han.

Under veckan har Timrå IK tränat hårdare och med mer konditionsträning under måndag och tisdag, för att sedan släppa lite och köra mer tempoträning under onsdag och torsdag.

– Vi har haft bra tryck med mycket fokus och bra energi. Det känns stabilt och bra, säger Fredrik Andersson.

Den senaste tiden har Timrå IK haft svårt att hitta rätt i powerplay. Mot Vita Hästen ska Alexandre Lavoie återigen vara tillbaka på isen och Andersson hoppas att det ska ge resultat.

– Vi vill lägga tid på vårt powerplay, vi har inte varit bra där och måste hitta rätt.

Vad tycker du om er första halva av serien?

– Jag tycker vi spelade bra de första tolv till femton omgångarna. Sedan känns det som att vi har tummat på försvarsspelet och allt det som är grundläggande. På slutet har vi saknat jämnheten i matcherna och vi måste hitta tillbaka till det.