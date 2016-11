TIK tillbaka i serieledning – stark andraperiod avgjorde mot tabelljumbon

En titt i tabellen berättar allt vi behöver veta om vilket lag som är bäst av Timrå och Södertälje. TIK är efter onsdagens seger i Scaniarinken tillbaka i tabelltopp. SSK fast förankrat i botten.

På isen visade Timrå stundals i första och tredje perioden varför man är ett bättre lag än Södertälje, men gjorde det framförallt i den andra perioden då man var en klass bättre än hemmalaget från start till mål.

För Plus-kunder: Mattsson trivdes i gamla hemmahallen: "Kul att studsa tillbaka och roligt att jag får chansen"

– Det var en viktig match för vår del att komma tillbaka, vi hade ganska bra spel mot AIK senast, men vi ger upp för enkla mål i den matchen och är inte tillräckligt effektiva. I dag är vi effektivare igen och jag tycker vi håller ihop försvarsspelet på ett bra sätt också, säger Timråtränaren Roger Forsberg.

I den första perioden var chanserna jämnt fördelade, fram till slutminuten då Timrå fick chansen att spela i både fem mot fyra och fem mot tre och testade SSK-målvakten Alexander Sahlin ordentligt två gånger.

Båda gångerna var Elias Pettersson inblandad och båda gångerna var det tack vare en precis och kvick passning rakt igenom Södertäljes försvarsbox, som tvingade hemmamålvakten till en sidledsförflyttning.

Första gången var det Jesper Boqvist som serverade Elias Pettersson, andra gången stod Pettersson för framspelningen och Jonathan Dahlén för avslutet. Men trots två snabba skott, hängde Sahlin i målet med och kunde rädda.

I inledningen av andra perioden hann Timrå med ytterligare en sådan passning, från Jens Lööke till Jesper Boqvist. Men Boqvist fick inte till direktskottet den här gången. Det spelade inte så stor roll. Bara 15 sekunder senare, när Södertälje precis fått in sin fjärde man på isen, tog sig Jonathan Dahlén in framför mål och hängde in 1–0 till Timrå.

En minut senare kunde Ludvig Nilsson bryta sig igenom SSK-försvaret, dra med sig tre hemmaspelare och servera Johan Persson på bortre stolpen. Öppet mål för Persson och 2–0 var ett faktum.

– Skönt att få in två snabba där. Då ändrades matchbilden lite, säger Johan Persson.

För Plus-kunder: Forsberg nöjd med effektiviteten när Timrå IK vann: "Många fina, skickliga lirare"

Efter det målet var det långa stunder bara ett lag på isen. Södertälje blev rejält nertryckt av ett piggt Timrå, som med lite mer skärpa kunde utökat sin ledning. Inte ens när Elias Pettersson bjöd Södertälje på spel fem mot fyra med en felaktig handstoppning förmådde hemmalaget, som statistiskt är seriens bästa lag i power play, uträtta något framåt.

Men Timrå avgjorde inte matchen när man kunde och kanske borde ha gjort det. Och i stället blev det dramatiskt i den tredje perioden, efter att hemmalagets Henrik Thegel utan förvarning stänkt in 1–2 efter drygt sex minuters spel. Det gav tabelljumbon liv och förre Södertäljejunioren Johan Mattsson i Timråmålet tvingades till ett par svettiga räddningar för att försvara Timrås ledning.

– Det var en ganska svår match, de har väl inte supermycket skott men det är flera farliga lägen, så det gäller att vara på spänn och hänga med när lägena kommer, säger Johan Mattsson.

Och med drygt sex minuter kvar kunde TIK till slut avgöra, efter en spelvändning där Elias Pettersson var hur kall som helst när han kom fri med Sahlin i Södertäljemålet. Det kunde blivit 4–1 när Ludvig Nilsson var framme mindre än en minut senare. Men det spelade ingen större roll. Södertälje orkade inte resa sig igen och Timrå tog tre välförtjänta poäng.

Matchfakta

Södertälje SK-Timrå IK 1–3 (0–0, 0–2, 1–1)

Mål: 0–1 (20.43) Jonathan Dahlén (Johan Persson) spel fem mot fyra, 0–2 (21.46) Johan Persson (Ludvig Nilsson) 1–2 (46.38) Henrik Thegel (Sebastian Höglund, Lucas Carlsson), 1–3 (53.36) Elias Pettersson (Jesper Boqvist, Jens Westin).

Utvisningar, SSK: 4 x 2. TIK: 3 x 2.

Skott: 19–19 (5–7, 7–8, 7–4).

Publik: 2 480.