Timrå IK:s segersvit bröts – föll mot IF Björklöven på bortaplan

IF Björklöven tog emot Timrå IK under onsdagskvällen och hemmalaget har haft en tuff start på säsongen med två vinster på åtta matcher och de på bortaplan. Men Björklöven kom till start med en vinst från förra omgången då man tog tre poäng mot Karlskoga.

Timrå däremot har fortsatt sin succéstart på säsongen och vunnit sex av åtta matcher med endast sju insläppta mål.

Men Timrå fick klara sig utan Mattias Nilsson som drabbats av en känning kring området vid mage och höftböjare. Även Johan Mattsson bytte plats med Adam Ohre som vaktade målet under onsdagskvällen. Beskedet kom strax innan match med anledning av att Johan Mattsson fått en känning i ljumsken.

Men det var hemmalaget som kunde ta ledningen. Åtta minuter in i den första perioden kunde Björklöven göra 1–0 genom en snabb spelvändning. Via två sidledspass nådde pucken till slut Lucas Sandström på högerkanten som med ett dragskott kunde ge sitt Björklöven ledningen.

Drygt en minut senare drabbades hemmalaget av en utvisning och Timrå kunde då passa på att kvittera i numerärt överläge. Återigen en snabb spelvändning ledde till att Jonathan Dahlén avancerade framåt i högt tempo på högerkanten och via ett sidledspass nådde han fram till Ludvig Nilsson som slutligen kunde sätta dit pucken bakom Björklövens Adam Werner.

– Vi gjorde en okej första perioden och det gick egentligen nästan lite för lätt för oss, sa Timrås tränare Roger Forsberg till Cmore efter matchen.

Men två minuter in i den andra perioden kunde gästande Timrå göra 1–2. Från egen zon kunde Elias Pettersson passa fram till Johan Johnsson som satte fart mot mål och pucken gick rakt upp i krysset.

Kvitteringen kom tio minuter senare i spel fem mot tre. En passning genom målgården nådde Björklövens Jesper Thörnberg som kunde sätta 2–2.

Bara tre minuter senare drabbades Timrå av två ytterligare utvisningar. Ett nytt fem mot tre-läge ledde till att hemmalaget gjorde 3–2. Efter hög press från Björklöven kom till slut ett slagskott som letade sig in bakom Adam Ohre.

– Vi sa inför sista att vi hade en bra chans att spela om poäng. Men Björklöven var mer hungriga än vad vi var, säger Roger Forsberg till Cmore.

Men Björklöven klev in med stor energi i den tredje perioden och fick sitt 4–2 efter att en sidledspassning framför mål tagit på en täckande Andreas Molinder.

Timrå tog ut målvakten och lyckades reducera till 4–3 med bara en minut kvar av den sista perioden. Via Andreas Molinder kunde Jonathan Dahlén skjuta ett slagskott som gick in via stolpen.

Kvitteringsmålet var därefter nära men Björklöven kunde slutligen vinna med 4–3.

– Vi är besvikan över vårt spel i dag. Vi saknade ödmjukhet och spelade med frustration. Samtidigt var Björklöven bra. Till skillnad från tidigare tog vi inte rätt individuella beslut och vi är missnöjda med två av våra perioder, säger Roger Forsberg till Cmore.

MATCHFAKTA

IF Björklöven–Timrå IK 4–3 (1–1, 2–1, 1–1)

Första perioden: 1–0 (8:12) Lucas Sandström (David Lindquist, Lukas Ekeståhl-Jonsson), 1–1 (10:11) Ludvig Nilsson (Jonathan Dahlén).

Andra perioden: 1–2 (22:20) Johan Johnsson (Elias Pettersson, Victor Björkung), 2–2 (33.32) Jesper Thörnberg (David Lindquist, Stefan Andersson), 3–2 (37:33) Jacob Andersson (Lukas Ekeståhl-Jonsson).

Tredje perioden: 4–2 (43.20) Joakim Högberg (Simon Fredriksson, Lukas Ekeståhl), 4–3 (58.58) Jonathan Dahlén (Andreas Molinder).

Skott: 33–31 (5–13, 18–8, 10–10).

Utv. Björklöven: 2x5. Timrå : 2x8.

Domare: Peter Lyth.

Publik: 3 316.

