Timråbacken är tillbaka efter knäskadan – gjorde första träningen med laget: "Klart att det varit jobbigt"

Förra säsongen hade David Westlund skadeproblem och under sommaren kom smärtorna tillbaka och han genomförde ett ingrepp i augusti.

Sedan dess har han varit ur spel och inte kunnat träna för fullt på is – förrän nu.

På måndagen gjorde Westlund sitt första ispass med laget sedan ingreppet.

Läs också: Timrå IK-backen missar premiären – oklart när nyförvärvet kan debutera

– Förra veckan körde jag på is på egen hand, nu var det första gången med laget. Det kändes bra och jag tänkte inte ens på skadan när jag var på is, säger han efter träningen.

– Nu vill jag bara komma igång och träna, sedan handlar det om att visa att man vill spela.

Något datum för när han är redo att spela match i Hockeyallsvenskan kan backen inte sätta ännu.

Däremot kan han lägga en tung rehabiliteringstid bakom sig.

– Klart att det har varit tråkigt. Förra året hade jag det likadant på försäsongen och det är klart att det blir jobbigt. Man försöker vara positiv och nu känner jag ju att det har löst sig med knät, säger han.

Under skadeperioden har backen försökt vara så nära laget som möjligt.

– På morgonen har jag alltid varit i hallen, sedan blir det att jag kört på is när de varit i gymmet och sedan har jag gått in i gymmet när de gått på is. Men jag har försökt följa med på en del bortamatcher också för att vara med laget och varit med när det varit genomgångar och möten, säger han.

