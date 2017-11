Timråbacken om rasistiska kommentarerna på hockeyplanen: "Som en käftsmäll"

Hugo Enock värvades till Timrå IK inför den här säsongen. Innan dess hade 20-åringen en lång sejour i Färjestads organisation där han gick hela vägen från föreningens U16-lag och upp till A-laget och spel i SHL.

Trots sin unga ålder har Enock många års erfarenhet av ishockeyn – och han har ofta varit ensam, eller en av två, mörkhyade spelare i laget.

Ishockeyn domineras nämligen av "vita" hockeyspelare och i Hockeyallsvenskan i år finns totalt bara en handfull mörkhyade spelare.

Hockeypuls träffade Hugo Enock och pratade om hans upplevelser som ishockeyspelare i Sverige.

– Det jag har råkat ut för är mest under ungdoms- och juniortiden. Jag minns speciellt en incident när jag spelade i Lindesberg och en kille började skrika N-ordet till mig på isen. Jag var väl runt 10 år och i den åldern tar det ganska hårt, säger Enock under intervjun som gjordes ett par dagar innan han medverkade i SVT:s Uppdrag Granskning där han pratade om samma ämne under onsdagskvällen.

Hur har du reagerat och känt i de situationerna?

– Jag har alltid varit en emotionell person och har reagerat starkt både genom att bli arg och ledsen. Det är tur att det har blivit på vägen mot båset, så man inte har varit nära varandra. Efter en sådan situation när man har en massa energi i kroppen är det lätt att det blir fysiskt och det är jag glad att det inte har blivit. Jag vill aldrig skada någon, slagsmål hör inte hemma på isen helt enkelt.

Han säger att ledarna och spelarna runt honom alltid varit väldigt stöttande och har velat reda ut alla situationer innan laget lämnat ishallen.

– Vi har inte lämnat ishallen utan att det blivit anmält eller att klubben har tagit tag i det och jag har fått en ursäkt. Det har betytt mycket. Det är alltid lättare när man vet att folk kommer stå bakom mig, ta tag i det och försöka få bort det ur sporten, säger han.

Att unga spelare slänger ur sig rasistiska kommentarer tror han hör ihop med vilken uppfostran de fått.

– Ingen föds med ett sådant ordspråk, utan det handlar om vad man får höra. Och får man höra vissa saker ofta så läggs det på minnet, säger han och fortsätter:

– Jag är inte alltid perfekt i munnen heller, men jag uttrycker mig inte på ett sådant nedvärderande sätt för att få en människa att känna sig underlägsen.

Sedan Hugo Enock tog klivet upp i seniorhockeyn har han inte drabbats av några rasistiska påhopp på isen. Ändå finns tanken om att han kan utsättas alltid med honom.

– Man räknar på något sätt med att människor ska vara så pass utbildade och mogna att sådana värderingar inte ska finnas, men någonstans i bakhuvudet är man ändå medveten om att det kan hända, säger han.

Vad tänker du kring det?

– Man får försöka förbereda sig mentalt att det kan hända för att inte göra eller säga något onödigt, men samtidigt har jag aldrig kunnat förbereda mig på en sådan situation. Det blir som en käftsmäll helt enkelt.

– Det känns ändå tryggare när man inte är ensam. I juniorerna var det en österrikisk kille som spelade med oss och nu har jag Bojan (Jeremy Boyce) i laget. Och innerst inne vet jag att jag kan räkna med honom och resten av laget om något händer.

Under matcherna är det inte helt ovanligt att spelarna skriker "jävla idiot" eller "pucko" till motståndaren. Den sortens "trashtalk" tror Enock att man aldrig kommer ifrån – men att i grunden kunna respektera varandra är viktigt.

– Man får ta en del som kommer ut i stridens hetta, men man måste kunna respektera varandra utifrån deras bakgrund, deras hudfärg och sexuella läggning. Man vet aldrig vad folk har varit med om, eller hur de har det i vardagen annars, säger han och fortsätter:

– Jag tror inte att folk förstår hur mycket det (n-ordet) nedvärderar en människa. Tittar man tillbaka på historien så har ordet använts för att visa att jag äger dig, du har ingen rätt i livet. Det är jag som bestämmer om du ska dö eller överleva. Det har varit ett pissigt ord och det hör inte hemma på isen, eller någon annanstans.