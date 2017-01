Tredje raka hemmaförlusten för Timrå IK – Tingsryds AIF förlänger vinsttrenden

I årets första allsvenska möte i NHK Arena tog Timrå IK emot gästande Tingsryds AIF.

De två tidigare mötena lagen emellan har Timrå gått vinnande ur striden, men den senaste tidens förluster för Timrå respektive vinsttrenden för Tingsryd har gjort att Timrå halkat ner på en sjätteplats i tabellen medan Tingsryd klättrat upp som tabelltrea.

Men i senaste omgången kunde Timrå ta död på förlustsviten och segra med 3–1 mot Västerås.

JVM-spelarna Jonathan Dahlén, Jens Lööke och Elias Pettersson är fortfarande i Kanada för spel med juniorlandslaget. David Westlund och Anton Wedin är fortsatt skadade, medan Ludvig Nilsson var sjuk inför mötet med Tingsryd.

Däremot kunde Timrås nya SHL-lån Timothy Liljegren göra debut i Timråtröjan. Även Marcus Hardegård var spelklar efter sjukdom och Andreas Molinder var tillbaka på isen efter sin skada , denna gång som center i fjärdekedjan.

Men det var gästerna som tog täten och höll i taktpinnen i inledningen av den första perioden. Därefter kunde Timrå växa in i matchen och komma ikapp i slutskedet. Trots det slutade den första perioden mållös.

– Det är ett ställningskrig. Vi vet att Tingsryd kommer hit och är tight i sin defensiv. Men vi har de klaraste lägena, so far so good, sa Sebastian Lauritzen till Cmore efter den första perioden.

Lauritzen fick också säga sitt om nykomlingen Timothy Liljegren.

– Vi har tränat en del powerplay. Han är rund och fin, alltså på ett bra sätt. Inte som efter julledigheten, sa Sebastian Lauritzen till Cmore.

Och måltorkan fortsatte även in i den andra perioden med en skottstatistik på 3–8. Timrå klev framåt men behövde mer tempo i sina anfall och lyckades inte få hål på Tingsryd och dess målvakt Niklas Rubin.

– Det har varit kul att komma hit och har gått helt okej. Men det finns mer att hämta. Det klart att det är lite skillnad och samtidigt en annan spelidé. Men jag tycker att jag har kommit in i det hyfsat bra, det är mer böljande hockey här men det är kul, sa Timothy Liljegren till Cmore efter den andra perioden.

Men målproduktionen kom att lossna i den tredje perioden.

Efter slarv i Timrås egna sarghörn kunde Tingsryd vinna puck och spela fram till Patrik Nilsson som fri, direkt satte pucken i mål.

Kort därefter fick Timrå numerärt överläge, men trots det kunde gästerna utöka sin ledning. Tingsryd tekade framåt i anfallszon och pucken studsade på Andreas Molinder vidare till Jacob Dahlström som helt ren framför Johan Mattsson satte 0–2.

Men i slutet av Timrås powerplay kunde man göra rätt för sig.

Jens Westin stod för ett slagskott från offensiv blålinje, vilket studsade på täckande spelare och vidare till Emil Berglund som från vänsterkanten kunde reducera i öppet mål.

Energin i matchen steg och Tingsryd kunde slutligen sätta 1–3 efter att ha slängt in en puck mot mål där Adam Schmidt elegant på volly styrde upp pucken i det högra krysset.

Förlusten blev Timrås tredje raka på hemmaplan.

MATCHFAKTA

Timrå IK–Tingsryds AIF 1–3 (0–0, 0–0, 1–3)

Tredje perioden: Tredje perioden: 0–1 (45.19) Patrik Nilsson (Emil Forslund), 0–2 (47.48) Jacob Dahlström (Jonathan Johnsson), 1–2 (48.32) Emil Berglund (Andreas Molinder, Jens Westin), 1–3 (56.15) Adam Schmidt (Nikolai Meyer, Niklas Johansson).

Skott: 19–24 (5–6, 3–8, 11–10)

Utv. Timrå: 1x2. Tingsryd: 4x2.

Domare: Richard Magnusson.

Publik: 2 224.

