Trots drömstarten – Timrå IK föll mot AIK på hemmais

Serieledaren Timrå IK tog under lördagskvällen emot AIK hemma i NHK Arena.

I senaste mötet med Tingsryd kunde Timrå segra i slutminuterna efter att det avgörande målet kom i numerärt överläge.

AIK, som favorittippats inför säsongen, låg på plats elva i tabellen inför matchstart och har haft en tung inledning. Däremot vann Stockholmslaget i förra omgången med 5–2 mot topplaget BIK Karlskoga.

Nytt inför matchen mot AIK var att Emil Berglund var tillbaka från sin skada medan Sebastian Lauritzen och David Westlund var fortsatt borta från spel på grund av skador.

Men Timrå IK fick en riktig drömstart mot AIK.

Efter bara 20 sekunder fick Jens Westin assist från Andreas Stene som från sarghörnet slog pucken tvärs över anfallszon. Westin lyckades behålla pucken i zon och kunde från offensiv blålinje dundra in ett slagskott i AIK-målet.

Timrå dominerade den första perioden och stod för flera starka anfall.

Men efter drygt 13 minuter slarvade hemmalaget i egen zon. Då passade AIK:s Fredrik Karlström fram till Robin Dahlström som kvitterade för gästerna.

I slutminuterna fick Timrå matchens första numerära överläge.

Med en minut kvar av perioden tappade Timrå puck i anfallszon efter att pucken studsat på en av domarnas skridsko. Det ledde till ett två mot en-läge för AIK som därmed kunde ta ledningen.

Och gästerna inledde den andra perioden med att utöka sin ledning. AIK:s Daniel Olsson-Trkulja klev in framför Timråmålet och lade en back hand som gled in bakom Johan Mattsson.

AIK kom tillbaka in i matchen och drygt tio minuter senare var det dags igen.

4–1 kom via Jens Jakobs som avancerade in i anfallszon, vidare till sarghörnet och slängde in en puck som slank in vid Johan Mattssons stolpe. Timråkeepern fick därmed nog och valde att lämna kassen. I stället klev Adam Ohre in i Timråmålet.

Men Timrå fortsatte söka en reducering och det gav resultat.

Med två minuter kvar av den andra perioden kunde Victor Björkung hitta fram till Jesper Boqvist som fick ett friläge och distinkt satte pucken i mål bakom AIK:s Gasper Kroselj.

Fem minuter in i den tredje perioden drabbades Timrå av en utvisning. AIK tog vara på sitt power play och ett slagskott från offensiv blålinje letade sig in bakom Adam Ohre. Men hemmalaget protesterade. Domaren valde att ringa på målet som därefter dömdes bort på grund av hög klubba.

Timrå ökade tempot och försökte forcera fram en reduering. Men trots hög press och Adam Ohre som lämnade kassen i slutminuterna, lyckades inte Timrå med ytterligare utdelning.

Timrå IK åkte därmed på sin första hemmaförlust efter ordinarie speltid.

MATCHFAKTA

Timrå IK–AIK 2–4 (1–2, 1–2, 0–0)

Första perioden: 1–0 (00.20) Jens Westin (Jonathan Dahlén, Andreas Stene), 1–1 (13.26) Fredrik Karlström (Robin Dahlström, Jesper Frödén), 1–2 (18.57) Oscar Steen (Daniel Olsson, Trkulja).

Andra perioden: 1–3 (23.55) Daniel Olsson-Trkulja (Jens Jakobs, Oscar Steen), 1–4 (33.35) Jens Jakobs (Jens Hellgren), 2–4 (38.06) Jesper Boqvist (Victor Björkung, Johan Persson).

Skott: 36–14 (14–7, 8–4, 14–3)

Utv. Timrå: 1x2. AIK: 2x2.

Domare: Joakim Bodén.

Publik: 3 504.

