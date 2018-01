Vita Hästen tog revansch mot Timrå IK efter tre raka förluster – seger på hemmais

Tidiga mål satte prägel på de två första perioderna.

02.13 in i den första ställdes Mattias Kalin helt ren framför Henrik Haukeland. Vita Hästens forward tog emot och drog till och 1–0 var ett faktum i Himmelstalundshallen.

01.59 vispade Andreas Molinder in kvitteringspucken tätt intill Pontus Sjögrens vänstra stolpe. Molinders första mål för säsongen innebar att siffrorna på resultattavlan skiftade från 1–0 till 1–1.

Men vad hände egentligen efter de tidiga målen?

Inte speciellt mycket faktiskt. Vita Hästen och Timrå IK bjöd visserligen på böljande spel. Men någon kvalitet var det sällan tal om. Det var i stället en kombination av ingridienser som hafs och slarv.

Timrå IK stannade i Småland efter måndagsmatchen mot Troja/Ljungby. Under tisdagen tränade laget i Växjö och där stod bland annat power play på schemat. Men av den drillningen gav ingen synbar effekt under de två tillfällen man fick under de två första perioderna.

Hemmapubliken och den nye tränaren Leif Strömberg vädrade sitt missnöje med domare Karlsson vid ett par tillfällen.

I första perioden fick backen Rikard Olsén hjälp av isen efter en duell med den tidigare Vita Hästenspelaren Tobias Liljendahl. En smäll som inte gav någon utvisning.

I andra perioden var det norrmannen Christian Kåsastul som fick ledas till avbytarbåset efter en kollision med Alex Lavoie. Den smällen tyckte domare Christoffer Karlsson inte heller var värd att beivra. Till publiken och Strömbergs högljudda missnöje.

I den tredje perioden fortsatte spelet att bölja utan varken kvalitet eller precision. Matchavgörandet kom efter en spelvändning med sju minuter kvar. Vita Hästen skapade en chans som såg ut att rinna ut i sanden, men energiske Vilmos Galló drällde med pucken och till slut fick Simon Mitman fritt skottläge, från samma kvadratmeter som Mattias Kalin dundrade in 1–0-pucken från, och 2–1 var ett faktum bakom en hjälplös Henrik Haukeland.

3–1 kom i tom kasse när Timrå försökte sig på en desperat slutforcering.

Timrå IK vänder nu hemåt efter sin turné till Troja och Norrköping. Med en poäng i bagaget, men som fortsatta serieledare i och med att Leksand förlorade i Södertälje.

Matchen

Vita Hästen–Timrå IK 3–1 (1–0, 0–1, 2–0)

Första perioden: 1–0 (02.13) Mattias Kalin (Villiam Haag, Rikard Olsén).

Andra perioden: 1–1 (21.59) Andreas Molinder (Marcus Hardegård, Johan Johnsson).

Tredje perioden: 2–1 (53.09) Simon Mitman (William Westlund), 3–1 (59.25) Villiam Haag (Marcus Eriksson, Daniel Josefsson).

Skott: 27–37 (6–16, 11–9, 10–12).

Utvisningar, VH: 2x2. TIK: 1x2.

Domare: Christoffer Karlsson.

Publik: 2 565.

Kommande matcher

Fredag 2 februari (19.00): IK Oskarshamn–Vita Hästen, Timrå IK–IK Pantern.