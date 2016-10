Förre Timråspelaren får ärofyllt uppdrag i AHL – utsedd till lagkapten

Sedan slutet av säsongen 2012/13 har Max Friberg spelat i Nordamerika efter två säsonger i Timrå.

Det har mestadels blivit spel i AHL för först Anaheim Ducks farmarlag Norfolk Admirals och San Diego Gulls innan han under förra säsongen blev bortbytt till anrika Montreal Canadiens organisation. Där skickades han ned till AHL-laget St. John's IceCaps där det blev 19 poäng på 42 matcher.

Nu går Friberg in på sin första säsong från start i Montreals organisation och under fredagen fick han ett ärofyllt uppdrag. Han blev då utsedd till klubbens tredje lagkapten genom tiderna, meddelade klubben på sin hemsida. Friberg var assisterande lagkapten för San Diego Gulls under förra säsongen innan han blev bortbytt.

Friberg har sedan flytten från Timrå gjort sex matcher i NHL, men utan att inkassera några poäng. På 205 matcher i AHL har det blivit 117 poäng fördelat på 45 mål och 72 assists.

