Kramforssonen Adrian Kempe om drömlivet i NHL – och 'trollkarlens' hjälp: "Bättre fysisk form"

Alla snackar om Adrian Kempe.

LA Kings tv-kanal, supportrar, lokaltidningarna i Kalifornien och såklart de stora mediedrakarna i NHL.

När Hockeypuls/Allehanda är på besök i Kalifornien för att känna på Kramforssonens vardag är Kempe, utan tvekan, det största samtalsämnet i LA Kings-sfären.

21-åringen har nämligen, i mitten av november när vi är på plats, haft en succéstart på säsongen och varit en av Kings bästa spelare.

Men Adrian lyfter gärna fram andra när han får frågan om sin fina höstsäsong.

– Jag har haft en bra säsong, precis som hela laget. Grabbarna har hjälpt mig mycket och det är en anledning till att det gått bra. Jag har fått spela med bra spelare under hela säsongen och sedan Jeff Carter blev skadad har jag fått en större roll. Det har hjälpt såklart, men jag tycker att jag steppat upp mitt spel överlag också, säger han och fortsätter:

– Jag har stort självförtroende just nu, och det är viktigt. Inte bara för mig, utan det påverkar laget också.

Även om poängproduktionen, och i viss mån speltiden, gått ned en aning senaste veckorna har Kempe redan krossat sin bästa NHL-notering i karriären.

Förra säsongen gjorde han sex poäng på 25 matcher. Hittills, i år, har han 14 pinnar på 24 omgångar.

Och när han var som hetast tidigare i höstas fick han spela tillsammans med två av sina bästa lagkompiar, Tyler Toffoli och Tanner Pearson.

– Det funkade riktigt bra med dem. Sedan första stund, när vi sattes ihop, funkade det bara. Jag kände båda bra innan och vi är bra polare. De är lite yngre än de flesta i laget, som jag, och båda är bra på grillorna. Och de kan framför allt göra mål.

Senaste veckorna har Kempe fått chansen bredvid en NHL-ikon – som också var en av Kempes största förebilder när han växte upp.

Marian Gaborik.

Den 35-årige slovaken är i full beundran av sin 14 år yngre kedjekamrat.

– Han är en så stor talang. Han har sett bra ut och har en fantastisk spelstil. Han påminner mig mycket om Mike Modano när jag ser hans nummer nio åka runt ute på isen. Förhoppningsvis kan vi fortsätta spela tillsammans, har Gaborik sagt om Kempe i LA Times.

Även lokaltidningen i Orange County, OC Register, har skrivit spaltmeter om Adrian Kempe. Inför derbyt mot Anaheim Ducks pryder två svenskar, Hampus Lindholm och just Kempe, förstasidan i OC Register.

Adrian Kempes resa, från Sverige och ungdomshockeyn till världens bästa liga, porträtteras och både Kramfors och Modos juniorlag nämns i texten.

I samma artikel hyllar LA Kings assisterande manager Michael Futa sin nye guldklimp.

– Han hade ett riktigt bra AHL-slutspel när han först kom till oss. Vi ser nu vad vi såg då, hans fart, fysik och förmåga. Han gjorde inte särskilt mycket mål i Sverige och vissa blev kanske bekymrade över det. Men alla mål han gör är av ESPN-höjdpunktskaraktär.

Det var under våren 2015 som Kempe valde att lämna Modo för att flytta till Los Angeles.

USA-sejouren började med en AHL-titel, en hel förstasäsong (15-16) i Manchester Monarchs och under fjolåret fick han till slut göra NHL-debut.

Numera är han ordinarie i LA Kings.

Han har tagit steg för steg, övervunnit hinder och njutit av framgångar för att nå dit han är i dag.

En nyckelperson i Kempes utveckling har varit fystränaren och sjukgymnasten Vladimir Egorov – som kallas trollkarlen.

Han hjälper även brorsan Mario och har flera NHL-spelare i sitt stall, som Marcus Krüger, Johnny Oduya och Mattias Janmark för att nämna några.

– Det funkar riktigt bra med honom (Egorov). Jag har haft honom ett tag nu och nu i somras har jag tränat på precis som tidigare somrar. Men jag hade bättre fysvärden när jag kom tillbaka hit än tidigare och jag har känt mig i bättre fysisk form.

Hur kommer det sig, tror du?

– Jag vet faktiskt inte. Jag har kanske varit mer noggrann än tidigare i min träning, men jag vet inte exakt. Det finns inget direkt svar jag kan ge dig men kanske just noggrannheten under sommaren. Sedan fick jag mer erfarenhet förra säsongen, när jag fick spela mer här uppe (NHL). Det kan ha hjälpt mig en del under säsongen nu.

Ordinarie i LA Kings, det är han utan tvekan, Adrian Kempe.

Ett tecken på det är att han nyligen flyttade in i ett hus på Manhattan Beach. En plats där de flesta Kingsspelare bor.

– Det är hur nice som helst, säger Adrian och ler.

– Jag flyttade faktiskt in där för någon vecka bara. Det är hur härligt som helst. Det var riktigt skönt att flytta in, för jag har bott på hotell rätt länge nu. Det var skönt att få ett eget boende.

Hur trivs du, med NHL-livet, ditt nya hus och allt som följer med att bo här borta?

– Ja, vad ska man säga? Det är hur härligt som helst. Det går inte säga så mycket annat än att jag trivs grymt bra.

Kings presschefer står och svettas bredvid oss. Det är dags att avrunda intervjun med Ångermanlands senaste NHL-export.

Adrian lämnar med några rappa steg för att sätta sig på Kings spelarbuss. Livet och vardagen i världens bästa hockeyliga rullar vidare för den 21-årige Kramforssonen.

