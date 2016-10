Zetterberg matchvinnare för Detroit – avgjorde i åttonde straffomgången

Se Zetterbergs straffmål och höjdpunkterna från matchen i videon nedan.

Trots att lagen sköt totalt 54 skott under ordinarie tid blev det bara två mål under de tre första perioderna i matchen mellan Detroit Red Wings och St. Louis Blues i St. Louis.

Blues backen Kevin Shattenkirk kunde ge hemmalaget ledningen tidigt i den andra perioden då han med ett dragskott hittade rätt bakom Petr Mrazek i Detroitmålet. Framspelningen kom från Patrik Berglund som vann tekningen bakåt till Shattenkirk.

Detroit kunde reducera drygt elva minuter senare, i numerärt underläge. Den tidigare Timråspelaren Frans Nielsen trampade runt på kanten, vek in klubban framför mål och lyckades via Jake Allen i hemmamålet trycka in 1–1.

– Vårt boxplay var bra hela kvällen och att de gjorde mål gav oss lite extra energi, säger Zetterberg till Detroit Free Press.

Ett mål som blev det sista innan straffläggningen, även om det inte saknades chanser för lagen efter Nielsens mål. Bland annat hade Alexander Steen fritt läge framför mål, men lyckades inte styra pucken förbi Mrazek.

– Det var en spännande förlängning där båda lagen hade ett par chanser vardera, säger "Zäta".

I straffläggningen var det sedan dags för de svenska spelarna och målvakterna att hålla hov. Alexander Steen gjorde mål på sin straff i den första omgången innan Gustav Nyquist kunde kvittera i omgång två.

Sedan dröjde det till omgång åtta innan det skulle komma ett avgörande.

Då gled Henrik Zetterberg in och hittade en lucka mellan benen på Jake Allen och bonuspoängen var Detroits.

– Det var skönt med två poäng till slut. I första perioden var det mycket turnovers och slarvigt spel men det blev bättre under matchens gång matchen, säger Zetterberg.