Efter kritiken från landslagsstjärnorna – facket vill hjälpa till: "Skulle vara jätteglada"

Läs också: Tre Kronor får miljoner i medaljbonus – Damkronorna noll: "Rent ut sagt förjävligt"

Om Tre Kronor tar en VM-medalj belönas spelarna i truppen med bonusar på miljontals kronor totalt. Om Damkronorna skulle sluta topp tre i VM i USA senare i vår och därmed ta medalj blir de utan bonus.

Enligt hockeyförbundet delas bonusarna till Tre Kronor ut genom pengar som det internationella förbundet ger.

Diskussionen kring uteblivna bonusar har tagit stor plats i medierna den senaste tiden, samtidigt som USA:s lag hotat med bojkott av VM på hemmaplan om de inte får större ersättning från det amerikanska förbundet.

I nuläget finns inget spelarfack för damspelarna, men det kan bli verklighet.

– Vi skulle vara jätteglada om tjejerna vill organisera sig hos oss. Det finns mycket förbättringar att göra med ganska små medel, som jag ser det. Men tjejerna måste själva sluta upp kring det. De faller in under våra stadgar och vi skulle kunna hjälpa dem. Både spelarna i SDHL och serien under, säger Erik Zachrisson, generalsekreterare på spelarfacket Sico, till NSD.

Läs också: Landslagsstjärnan om USA:s VM-bojkott: "Stort av dem"

Om damspelarna organiserar sig och tar hjälp av Sico finns det flera delar som facket skulle kunna hjälpa dem med.

Delar som skulle leda till bättre ersättning.

– Inkomstbortfall från andra yrken eftersom man tränar sent, vad gäller resor till och från landslaget. Det finns många små grejer som skulle förenkla det väldigt mycket, säger Zachrisson.

En som gärna ser att spelarna går ihop och organiserar sig fackligt är den tidigare storstjärnan Danijela Rundqvist som numer är verksamhetschef för Djurgårdens damverksamhet.

– Det finns så otroligt mycket man kan göra på damsidan, med små medel. Se till att de har en trygg och bra arbetsplats, till exempel. Som det ser ut i dag finns det mycket att göra, säger hon till NSD.

Läs också: USA drar sig ur hemma-VM – med två veckor kvar: "En riktig miss"

Läs också: Förbundets svar på världsmästarnas bojkott – skickar ett annat lag: "Sorglig dag"