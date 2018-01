Elias Pettersson slog till igen för Växjö – och nu är han den bäste junioren på 2000-talet

Det var toppen mot botten i Vida Arena när serieledande Växjö fick besök av nästjumbon Mora. Och lagens tabellplaceringar speglade sig också i slutresultatet.

Det var jämnt, 2–2, inför den tredje perioden, men där visade Lakers klassen och gjorde fem mål. Segersiffrorna skrevs till imponerande 7–2.

Samtidigt skrev alltså Elias Pettersson in sig i historieböckerna som SHL:s poängbäste junior under en och samma säsong på 2000-talet. Hans 5–2 i powerplay halvvägs in i den tredje perioden var poäng nummer 41 den här säsongen. Det är ett mer än Nicklas Bäckströms notering på 40 poäng från säsongen 2006-2007, som Pettersson tidigare hade tangerat.

Tittar man ännu längre tillbaka har det fem gånger skett att en spelare har gjort fler poäng. Daniel Sedin gjorde 42 poäng 1998-1999 och 45 säsongen efter. Brorsan Henrik noterades för 47 säsongen 1999-2000. En annan modoit, en viss Peter Forsberg, stod för 48 poäng säsongen 1992-1993.

Värst av alla? Kent Nilssons 54 poäng i Djurgården säsongen 1975-1976. Då gjorde han 28 mål och 26 assist – på bara 36 matcher. Alltså ett klart högre poängsnitt än de andra på topplistan.

Det skiljer nu hela 15 poäng i tabellen mellan ettan Växjö och tvåan Djurgården.

