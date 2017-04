Förre Timråstjärnan drog in högvinst på V75

Läs mer: Storvinst till Gävle på V75 – här var kupongen inlämnad

Micke Lind, som hade ett antal fina säsonger i Timrå IK, driver sedan han la hockeyklubban på hyllan klassiska spel- och tidningsbutiken Depeschen i Flanörhuset i centrala Gävle.

På påskdagen kom den verkliga fullträffen. Micke Lind hade själv satt ihop butikens stora system och sålt det i nio andelar. I första avdelningen på Rommetravet skrällde det rejält när 77-oddsaren Nappa Scar med Per Lennartsson vann.

Sedan låg vägen öppen till miljonutdelning. Totalt var den vinnande raden värd cirka 2,2 miljoner kronor.

– Ja, det är jätteroligt. Vi var nio stycken som hade varsin andel som är värd runt 245 000 kronor vardera.

Hur ska ni fira i butiken?

– Det har jag inte hunnit fundera på än. Men vi körde all in i går kväll och i natt så man är lite tung i huvudet just nu, säger Micke på måndagsmorgonen.

Som spelare var han en riktig playmaker och uppskattad spelare i Brynäs – och i Timrå IK. Och samma fingertoppskänsla som med puck och klubba har han bevisligen när det kommer till att plocka fram vinnande travsystem.

– En verklig fullträff, menar Micke Lind som följde loppen samtidigt som han såg Brynäs förlora första SM-finalen mot HV med 5–2.

Men att Brynäs förlorade igår kan Micke Lind leva med.

– Jadå. Jag tror dom har chans att ta hem det ändå. Brynäs är sjukt effektiva, så det känns som att dom har chans i alla matcher.

Vi har tidigare berättat om en del storvinster som kammats hem på V75 och Lotto på Depeschen.

– Men det här var den största vinsten hittills. Vi hade en vinst i februari förra året på 1,4 miljoner, så det känns ganska sjukt att ha fått in två miljonvinster på drygt ett år, säger en glad Micke Lind.

Kupongen, som kostade över 2 000 kronor innehöll förutom en rad med sju rätt, 26 rader med sex rätt och 249 rader med fem rätt.

Det vinnande systemet var sålt i nio andelar, vilket innebär att varje andel är värd 245 506 kronor.

Det vinnande systemet innehöll enså kallad spik - ogarderat lopp och gav totalt 2 209 557 kronor.

Den högsta utdelningen i ATG:shistoria är en vinst på 67 312 633 kronor, som delades ut 27 februari 2010, då V75 kördes på Axevalla.