Se Elias Petterssons läckra drömmål i JVM-krossen: "Turneringens mål"

Elias Pettersson har varit inblandad i mycket av Juniorkronornas offensiv i årets JVM.

När Schweiz stod för motståndet stod Ångesonen och Växjölirare på nytt i händelsernas centrum.

Först var han med i förarbetet till 1–0 innan han själv gjorde 4–2 via en motståndares klubba – men han sparade det bästa till sist.

Med knappt åtta minuter kvar att spela av den tredje perioden tog Pettersson in pucken i offensiv zon, drog en motståndare med en läcker dragningen innan han bröt in på mål, rundade målvakten och flygandes genom luften skickade in pucken för 7–2.

– Det här är turneringens mål. Vilken dragning, säger SVT:s expertkommentator Jonas Andersson.

– Det är en otroligt bra individuell prestation, säger Mikael Renberg i SVT:s sändning.

