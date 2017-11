Timrå studsade tillbaka – uddamålsbesegrade Tingsryd

Serieledaren Timrå studsade tillbaka från debaclet mot Almtuna i onsdags och besegrade Tingsryd med 3–2 på hemmaplan under fredagskvällen.

På förhand handlade mycket av snacket om Timrås nya kanadensare Alex Lavoie skulle hinna bli spelklar till kvällens match eller inte. Så blev inte fallet, men hemmalaget klarade sig bra utan sitt stjärnförvärv och sina sex (!) andra spelare som missade fredagskvällens match.

Bland de spelare som missade matchen under fredagskvällen var bland annat förstemålvakten Henrik Haukeland som är på landslagsuppdrag för Norge samt succéjunioren Filip Hållander som är upptagen med spel i Småkronorna.

Trots manfallet lyckades Timrå plocka hem de tre poängen.

Stor segerorganisatör för hemmalaget var Jonathan Dahlén som stod för två mål och en assist i 3–2-segern.

Timrå kom ut i den första perioden med full fart under skridskorna och skapade en hel del målchanser framför Andreas Ljunggren i Tingsryds-kassen. Efter halva den första perioden hade gästerna ännu inte fått iväg ett skott på mål, därför var det lite oväntat att det var gästerna som gjorde matchens första mål.

I spel fem mot fyra hittade Emil Forslund luckan mellan benskydden på Victor Brattström i Timrå-målet och kunde ge gästerna ledningen drygt tre minuter från pausvilan. Målet var Forslunds andra mål för säsongen.

Den andra perioden blev spelmässigt jämnare där bägge lagen skapade farligheter framför respektive målvakt. Timrå var dock det enda laget som utnyttjade sina lägen.Först genom Jonathan Dahlén som höll sig framme på en retur och skyfflade in kvitteringen och sedan genom John Westin som styrde in ett handledsskott från samme Dahlén. Målet var Westins första för säsongen och innebar att hemmalaget kunde gå in till den sista perioden med en uddamålsledning.

Dahléns show fortsatte i den tredje perioden när 19-åringen satte spiken i kistan med sitt 3–1-mål i spel fyra mot tre då det återstod fyra minuter av matchen. Tingsryd fick förvisso in en reducering genom Hannes Johansson, men närmare än så kom inte smålänningarna denna fredagskväll.

Läs mer [+]: Dahléns nya show – låg bakom alla mål när Timrå ryckte i tabellen: "Härligt"

Segern innebär att Timrå utökar avståndet ned till tvåan Pantern tills sju poäng. Noterbart är att Timrå nu har toppat den HockeyAllsvenska tabellen tio omgångar i sträck.Tingsryd å sin sida återfinns på en tiondeplats med två poäng upp till en playoff-plats. Närmast för Tingsryd väntar ett Smålandsderby mot Oskarshamn på hemmaplan på onsdag. För Timrå väntar AIK på Hovet, även det på onsdag.

Matchfakta: Timrå IK–Tingsryds AIF 3–2 (0–1, 2–0, 1–1)

Första perioden: 0–1 (16:49) Emil Forslund (Daniel Norbe) i spel fem mot fyra

Andra perioden: 1–1 (11:31) Jonathan Dahlén (Jeremy Boyce-Rotevall), 2–1 (17:01) John Westin (Jonathan Dahlén, Andreas Molinder)

Tredje perioden: 3–1 (16:00) Jonathan Dahlén (Erik Karlsson, Johannes Kinnvall) i spel fyra mot tre, 3–2 (16:56) Hannes Johansson (Mathieu Tousignant, Emil Forslund)

Skott: 32–19 (8–3, 10–10, 14–6)

Utvisningar: Timrå 4x2, Tingsryd 4x2

Domare: Christoffer Karlsson

Publik: 2363

RASMUS KÅGSTRÖM