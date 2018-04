Kindbergs affärspartner från Sollefteå utreds för miljonsponsring till ÖFK

Sollefteåbon som sitter häktad på sannolika skäl misstänkt för grovt bokföringsbrott och grovt bedrägeri är en nära affärskollega till ÖFK:s och kommunägda Östersundshems ordförande Daniel Kindberg. Sollefteåbon har under många år funnits med i Daniel Kindbergs privata affärer. Mannen var till exempel med i en uppmärksammad fastighetsaffär där Daniel Kindberg sålde två fastigheter på Stadsdel Norr i Östersund till sig själv och några kompisar.

Sollefteåbon sitter i nuläget med i två av Daniel Kindbergs styrelser. Han var med i höstas och tog över konkursade restaurangen Innefickan i Östersund, men han klev av sin position i januari.

Sollefteåbon driver egna bolag vid sidan om uppdragen i Daniel Kindbergs bolag. Det är bokföringen i ett av de bolagen som fick Skatteverket att titta närmare på Sollefteåbon.

I en skrivelse till Förvaltningsrätten i Härnösand pekar Skatteverket på det lilla bolagets stora utlägg för att sponsra ÖFK. Under 2014 satte företaget in 1,55 miljoner kronor till ÖFK och under 2015 nästan 3,1 miljoner kronor. Omräknat i procent så har 43 procent samt 54 procent av företagets rörelsekostnader gått till ÖFK.

Skatteverket skriver:

”Det finns ett avtal mellan (företaget) och ÖFK som gäller under för den del av perioden som betalningarna till ÖFK skett. Av avtalet framgår att (företaget) inte får några direkta motprestationer som motsvarar betalningarna. Det finns inte heller ett sådant samband mellan (företaget) och ÖFKs verksamheter att betalningarna anses naturliga.”

Skatteverket menar att Sollefteåbons företag är en personalsvag verksamhet med bara fasta kunder under den tidsperioden. Därför så ska sponsringen ses som ett sätt för företaget att undkomma att betala skatt. Kostnaderna ska inte få dras av utan snarare ses som Sollefteåbons lön, som han valt att ge ÖFK. Samtidigt har mannen i princip nolltaxerat sig under dessa år.

Skatteverket begärde att Förvaltningsrätten i Härnösand skulle frysa Sollefteåbons tillgångar, men fick avslag. Domen är överklagad till Kammarrätten i Sundsvall.

