2017 års ST- och SCA- stipendiat: En orgelmästare och vårdare av musikaliska rötter

Ur folkmusik och kyrkomusik har alla andra genrer i Västerlandet vuxit fram.Den kristna kyrkan kopplade tidigt ihop förkunnelse och musik. I sekler härskade den gregorianska sången, men med Buxtehude och Bach blev musiken komplex och mångskiftande. Än i dag är kyrkan en enorm bärare och förmedlare av kultur, främst musik: konserter, församlingssång, körverksamhet. Världen över. I Medelpad också.

Ann-Kristin Färnström får veta mitt i julstädningen att hon blivit jubileumsstipendiat.– Oj, säger hon, jag blev helt tagen på sängen....men det är fantastiskt!

Att föra vidare de kyrkomusikaliska traditionerna är självklart för henne.

– Jag är ju uppvuxen med Thorvald Mellergård i Östersund som lärare, han som satte upp ett oratorium per år med kör och orkester. Jag försöker också göra något verk här i Skön varje år, kanske inte jättestort men i alla fall med stråkmusiker och kör. I utbildningen blev vi lärda att vi skulle göra de större körverken, och kören tycker det är roligt att få sjunga med skickliga musiker. Det är otroligt att vi har en professionell orkester i stan. Det skulle inte fungera att ta hit folk utifrån, säger hon.

Hon är född i Trångsviken i Jämtland 1964 och givetvis började allt i kommunala musikskolan, där hon provade lite av varje men där pianot var huvudingrediens. Viktig var också kyrkans barnkör och uppmuntrande föräldrar, som gav henne ett piano i julklapp, som komplement till elorgeln som hon lärde sig själv på som liten.

– Jag var fascinerad av den harpspelande brodern Marx, men att lära sig harpa var omöjligt i Trångsviken. Men kyrkorgel drömde jag också om, säger hon.

När stiftet letade unga som ville avhjälpa kantorsbristen nappade hon och blev som 15-åring elev till Thorwald Mellergård i Östersund.

– Han var rätt hetlevrad men efter ett par lektioner började det lossna för mig. Redan första sommaren fick jag sommarjobb i min hemkyrka Alsen.

Där fanns ingen annan kantor, så under hela gymnasietiden fortsatte hon att åka hem från Östersund varje helg och spela i kyrkan. Vigslar och begravningar på lördagar, dop och gudstjänster på söndagarna. Själv hade hon inget körkort, så föräldrarna ställde upp och skjutsade till kyrkan i ur och skur, mellan mjölkningar och andra sysslor i jordbruket.

– Då var det inte så att folk önskade musik utan jag spelade den klassiska repertoar som Thorwald gav mig. En gång kom han med ett modernt stycke av Stig Gustav Schönberg och sa att det var bra musik till påsk. Men folk i Alsen var inte vana vid sådana toner, de trodde att jag spelade fel, säger hon.

På så vis kastades hon huvudstupa in i yrkeslivet - för det klarnade mer och mer att det var detta, inte det ekonomiska gymnasieprogrammet, som skulle bli hennes yrke.

– Efter skolan gick jag direkt till Östersunds gamla kyrka och övade orgel. Och det är först efteråt som jag har fattat vidden av att Alsens församling trodde så på mig och gav mig ett sådant förtroende. Jag fick verkligen bekänna färg, men mest var det roligt.

Efter gymnasiet kom hon in på Svenska kyrkans kantorsutbildning på Stora Sköndal, därefter direkt till Kungliga Musikhögskolans organistutbildning. Nu var hon i sitt esse; i en underbar bubbla .

– Folk som har gått långa förberedande musikutbildningar har ibland hunnit bli less när de väl kommer in på högskolan. För mig var det fantastiskt att äntligen ha kommit till en plats där jag smälte in. Vi gjorde inget annat än spelade - och åkte till Stockholm och fikade, det var nöjeslivet på Sköndal.

– I dag finns fantastiska organister på Youtube som spelar perfekt, man bara klickar in sig så är de där. Vi var i vår bubbla och jämfördes bara med andra på skolan. Talade i telefon gjorde man möjligen på kvällarna - hela dagarna var man på skolan och blev aldrig distraherad utan kunde ostört ägna sig åt att utvecklas. Det var som en dröm. Lärarna var tuffa och ställde krav, men det fick en bara att arbeta ännu hårdare.

Ann-Kristin Färnström har alltid känt sig mest bekväm vid orgeln, pianot eller som sångare - hennes djupa altröst har ofta hörts i solopartier i Sundsvalls kyrkor - men från början trivdes hon inte lika bra framför en kör.

– I spel och sång hittade jag mina egna färger tidigt. I kördirigering har jag fått fortsätta kämpa för det som är jag. Jag var aldrig hemma i det mjuka, plastiska rörelseidealet som Eric Ericson införde; jag är en mer ruschig person. Men nu fungerar det bra.

Första tjänsten var i Näskott, en liten jämtländsk församling där hon upptäckte att hon nog fått en gedigen kunskap i orgelspel men inte i det sociala spelet. Här mötte hon en barnkör som klättrade efter väggarna och en församling som var van vid enklare diet och tyckte att hennes psalmpreludier var konstiga.

Första året var kaos, sedan gick det bättre. Men så blev organisttjänsten ledig i Skön, en stor församling med andra resurser och förväntningar. Och ändå nära hennes älskade Jämtland.

– Då skulle jag efterträda Bror-Lennart Engström, och på förhand hade jag ingen aning om hur stor han var här. Min arbetsgivare ville också att jag skulle ge egna orgelkonserter, två per termin, och det var fantastiskt. Det frågade ingen efter i Näskott.

Det har hon hållit sedan dess; en övningskrävande syssla men också en enorm möjlighet att förvalta den stora orgelmusiken, kyrkans tradition (även om hon tillhör de kyrkomusiker som även känner sig berikade av att spela populärmusik när människor frågar efter det, till exempel vid begravningar).

– Man håller sig i gång när man ständigt måste utmana sig själv. Jag älskar att spela orgel. Det passar mig. Men ibland undrar jag om inte folk blir less på mig, säger hon.

Så tycks det nu inte vara. Och att hon själv fortfarande tycker att det är roligt hänger kanske ihop med en kyrkomusikers arbete är så omväxlande.

– Om jag bara spelade kanske jag skulle tröttna. Men nu är det också körsångarna vars liv man följer med i, församlingsborna man möter i gudstjänster, dop, vigslar och begravningar, kyrkoårets återkommande högtider. Och den egna tron som djupnar när man blir äldre och har upplevt saker.

– Här i Skön får jag verkligen vara mig själv, ta plats, bli lyssnad på. Mina kolleger är fantastiska - de i församlingen, andra kyrkomusiker i kontraktet - och inte minst musikerna i Nordiska Kammarorkestern, de samarbetena ger oerhört mycket. Och så kören - Sköns kyrkokör har sådana sångare som troget kommer på övningarna och ställer upp på alla mina nycker och infall.

– Att vara kyrkomusiker är en livsstil för mig. Ibland åker jag hit fast jag är ledig på kvällarna och bara sitter och spelar. Det är så avkopplande, säger Ann-Kristin Färnström.

Juryns motivering

Ann-Kristin Färnström får 2017 års jubileumsstipendium för att hon med kvalitet och uthållighet vårdar det västerländska kyrkomusikaliska arvet i Medelpad och är en utmärkt representant för kyrkan som kulturbärare.

Jubileumsstipendiet

Sundsvalls Tidnings och SCA Forests Jubileumsstipendium var SCA:s gåva till ST vid tidningens 150-årsjubileum 1991. Sedan 1992 delas det ut årligen till en person eller organisation, som med Medelpad som grund och/eller för Medelpad gjort en betydande insats inom, i bred tolkning, det kultur­ella området. Stipendiesumman är numera 50 000 kronor.Traditionellt offentliggörs mottagarna den 16 januari, årsdagen av det första numret av Sundsvalls Tidning, som kom ut 1841 och hette Alfwar och Skämt.

Tidigare pristagare: 1992: Lars Jönsson, 1993: Jona Jonsson, 1994: Tomas Melander, 1995: Kirstie Ekelund, 1996: Helen Sjöholm, 1997: Garmarna, 1998: Bengt Ingelstam, 1999: Bengt Lindström, 2000: Elisabeth Modén Hallgren, 2001: Staffan Lindroth, 2002: Ann och Tomas Jerbo, 2003: Ingmar Virta, 2004: Kjell Lönnå, 2005: Örjan Lidén, 2006: Christina Johansson Thonman, 2007: Lennart Jähkel, 2008: Lars-Göran Tedebrand, 2009: Gisela Nilsson och Åke Arvidsson, 2010: Anna-Lena Wigren, 2011: Stenstans Berättarteater, 2012: Tommy Rehn, 2013: Lena Backman, 2014: Gun-Britt Hermansson, 2015: Teater Soja, 2016: Jonas Moström

Juryn har bestått av Karin Näslund och Susanne Holmlund från ST och Per-Johan Ahlzén från SCA.

Läs om fjolårets stipendiat: En snäll pristagare med ruggiga brott i bagaget

Hör Ann-Kristin Färnström spela musik av barocktonsättaren Johann Pachelbel.