Akademiledamöters bild av profilen går isär

– Han var känd för att vara en sorts Casanova, hade ett rykte för att kladda och att vara extremt intresserad av kvinnor. Liksom seriellt. Men jag kan inte påminna mig att jag har sett någonting som är omedelbart otillbörligt, mer än att han har kommit för nära,tagit på människor, varit nära en gräns, säger den ständiga sekreteraren Sara Danius till tidningen.

18 kvinnor har i Dagens Nyheter tidigare vittnat om hur de utsatts för sexuella trakasserier och övergrepp av en man med nära band till Svenska Akademien. Akademien har beslutat att klippa alla band med mannen, den så kallade kulturprofilen. Beslutet motiverades dels av DN:s granskning men också av uppgifter om att ledamöter, ledamöters döttrar, hustrur och personal vid Akademiens kansli "utsatts för oönskad intimitet" av honom. Även det ekonomiska stödet till hans verksamhet har upphört.

Men att det skulle ha funnits rykten om profilens agerande är något som Per Wästberg inte tagit del av. Minnet sviker först hos Horace Engdahl, som sedan dock minns att Expressen skrev om hur flera kvinnor anklagade profilen för övergrepp under sent 1990-tal.

”Jag minns dunkelt det rykte som var i svang 1997. Det var före mitt inval i Akademien, men det diskuterades vid något tillfälle i de kretsar jag tillhörde", skriver han i ett mejl till SvD.