Anne Brügges bok om Karin Ek recenseras: "Biografin är en dammsugare"

Jag törstar, törstar att få smeka

havsvåta hällar, heta utav sol

och alla vidders gräs och gröna rötter.

De raderna kunde Edith Södergran ha skrivit. Ett expansivt jag vill famna hela tillvaron. Men de skrevs av Karin Ek (1885–1926), som Anne Brügge har dragit fram i ljuset i en stor och aptitlig bok: "Karin Ek. Med kinden mot gråberget" (h:ström 2016).

Älska stenar har många gjort: ”jag längtar marken, / jag längtar stenarna där barn jag lekt”, skrev Heidenstam, som vi minns. Men då handlade det om privata barndomsstenar. Karin Ek älskar klipphällar, hav, öar och ”alla vidders gräs” – hett, gränslöst och modernt som just Södergran (och ytterst Walt Whitman).

I Anne Brügges biografi är det dessutom nästan hetare utanför dikterna än i dem. Temperaturen vrids upp med två och en halv kärlekshistoria.

De tar väldig plats men är svåra att bli klok på.

Var det kärleks- eller vänskapshistorier? Med barndomsvännen Axel Sjöblom övernattade hon tydligen på en öde skärgårdsö för att pröva just den saken – och av allt att döma var det vänskap, inte kärlek.

Med skulptören David Edström dansade hon ormig tango och hade överdrivet trevligt när de översatte engelsk poesi på tu man hand. Var det därför Karins make Sverker Ek kände sig ensam, eller var det mer?

Anne Brügge skriver som om hon var Karin Eks bästa väninna. Värme och entusiasm ger fart framåt även när rörelsen går åt alla håll samtidigt.

Och var den halva historien med Pär Lagerkvist kanske av samma slag: en djup gemenskap poeter emellan, som fick litteraturvetaren Sverker att känna sig utanför?

Jag vet inte vad jag ska tro. Och jag undrar varför inte hettan i äktenskapet mäts lika energiskt som den i ”historierna”? Sverker och Karin Ek levde två decennier tillsammans. De hade fem barn. Ett dog åtta veckor gammalt. Borde inte det generera en väldig och egenartad värme?

Kanske är jag jävig. Min förste lärare i litteraturvetenskap var den särdeles sympatiske Sverker R Ek (sedermera professor i Umeå), son till Karins Sverker – men inte till Karin, som ju dog bara 41 år gammal.

Kanske är det delvis därför jag störs när Anne Brügge säger att Karin Eks dikter aldrig handlar om Sverker, bara om Axel, David och Pär. Men det är också annat som tar emot. Dikter som handlar om Sverker, Axel, David och Pär kallas tillfällespoesi. Karin Eks dikter handlar om livet, sådant vi alla lever det.

När det gäller just Karin Eks liv, kan Anne Brügge det på sina fem fingrar. Hon vet allt. Biografin är en dammsugare. Ett helt liv har sugits in i påsen: om inte timme för timme, så brev för brev och dagboksnotis för dagboksnotis.

Det betyder inte att framställningen går planmässigt framåt med stadiga kronologiska kliv. Snarare tvärtom: på en sida (319) får vi veta att Karin skickar en ny diktsamling till Bonniers. Det är spännande, för Bonniers svarar inte, trots att Karin är etablerad poet. När svar till slut kommer leder det till gräl om ersättning och utgivningsvillkor.

På nästa sida (320) citeras plötsligt ett PS ur ett brev från Karin till en väninna om att en gemensam bekant har dött, en notis som följs upp med en berättelse om hur begravningen så småningom gick till.

Direkt efter denna notis följer en sida om hur familjen Ek flyttar till Furugatan i Göteborg. Vi får veta allt om den nya stadsdelen, hur olika arkitektförslag stått mot varandra, hur det bakomliggande stadsplanetänkandet såg ut och vem som fick ansvaret att inreda Sverkers och Karins radhus.

Sedan (s 321) är det dags för historien om diktsamlingen igen.

Så går det till. Kapitlet ”Fredman i februari” är en pärs. Några ord om Karin Eks bok Fredmansgestalten, några om en Bellmanuppsats från seminarietiden, några om likheter mellan Karin Eks egna dikter och Bellmans, några om Karins och Sverkers barn och svårigheter med barnjungfrur…

Det är svårt ibland. Men oftast fungerar det märkligt bra. Anne Brügge skriver som om hon var Karin Eks bästa väninna. Värme och entusiasm ger fart framåt även när rörelsen går åt alla håll samtidigt.

Och rent materiellt är det spännande. Karin Ek växte upp då historien vände, i slutet av 1800-talet. Fadern var läkare med ansvar för ”reglementeringen” av prostituerade (som Frida Stéenhoffs man i Sundsvall). Modern var (som Ludvig Nordströms mor) engelska. I Sandströmska skolan och seminariet mötte Karin intressanta undervisningsideal – etcetera.

En mera regelrätt litteraturvetare än Anne Brügge skulle förstås ha snärjt in sig i något slags teoretiska perspektiv och skrivit en helt annan bok. Bourdieu-fantasten skulle ta fasta på att Karin föddes in i det litterära fältet. En släkting gav ut hennes första diktsamling på sitt förlag. Och sedan stärkte hon rentav sin fältposition genom att gifta sig in i litteraturvetenskapen.

En standardmarxist skulle ta fasta på klassen: högborgerligt rakt igenom. Till och med en postkolonialist skulle kanske kunna rota fram något i den brittiska bakgrunden, i storstadens=centrums utnyttjande av skärgården=periferin…

Man kan tänka sig många slags biografier över Karin Ek. Just den här är svår att tänka sig – men den är nog bättre än många mera tänkbara.

LITTERATUR

Karin Ek. Med kinden mot gråberget

Anne Brügge

(h:ström förlag)