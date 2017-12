Med dramat i örat – ingen annan läser i min bokcirkel

Att konsumera digitala ljudböcker eller talböcker har blivit allt vanligare de senaste åren, även om den svenska marknaden inte vuxit lika snabbt som den amerikanska eller engelska så har den fått allt större betydelse i förlagens ekonomi. Det kan man läsa i en rapport från Svenska förläggarföreningen.

Under 2016 ökade försäljningen för det tre stora sajterna – Bookbeat, Nextory och Storytel – med motsvarande 61,4 procent.

Och även undertecknad trillar dit ibland. Nu senast laddade jag hem Prästens lilla flicka, första delen i Höga kusten-serien som kom för tre år sedan. Boken är nominerad till Stora ljudbokspriset i år.

Jag missade Susan Casserfelts böcker när de var helt nya, nu kommer de i pocket, men eftersom borde-läsa-högen hade växt på byrån så det blev smartphone och hörlurar i stället.

Och det är just det som är ett stort plus – under 11 timmar och 28 minuter kunde jag diska, dammsuga, promenera, väva... Samtidigt som dramat pågår i ett kyligt Örnsköldsvik:

Boken handlar om unga Josefin som inte kommer hem efter sånglektionen. En skallgång med frivilliga söker efter Modotränarens dotter. Situationen försvåras ytterligare av en snöstorm som lamslår Höga Kusten... Polisaspiranten Kajsa Nordin får ta itu med ett tufft första fall.

Det är en välskriven och spännande historia, som funkar utmärkt som ljudbok trots att det är mycket miljöbeskrivningar och inre monologer. Man brukar annars säga att talböcker ska vara dialogdrivna.

Mycket cred ska inläsaren Katarina Ewerlöf ha. Det är så viktigt att trivas med berättarrösten. Andra funkar inte alls för mig – det är en anledning till att jag ändå föredrar att läsa själv – miljöer och människor formas och får liv i mitt huvud.

När det gäller deckare är det dessutom lätt att missa någon viktig vändning, bara för att det plingar in ett sms eller maken kommer och stör. Vår förmåga till multi-tasking är ofta överskattad, men den som läser kan inte göra något annat, utom möjligen dricka te.

Fullt fokus på en bra bok är bästa avkopplingen. Och i min blå fåtölj kan jag alltid bläddra tillbaka för att kolla vem som är vem, och vad som hände, egentligen.

RAGNA FAHLANDER

Varför pappa måste döda farmor

Kåda av Ane Riel

Modernista

Oj, vilken läsvärd och annorlunda kriminalroman!

Inte konstigt att danskan Ane Riel fick Glasnyckeln 2016 för årets bästa skandinaviska kriminalroman.

Liv är huvudperson, en liten flicka som bor med familjen på en avsides belägen gård, på en ö utanfördanska kusten. Barnet har inte alltid lätt att förstå sig på omgivningen – hon får lita på pappa som förklarar på sitt vis, till exempel varför han måste döda farmor, varför Liv ska låtsas vara död för att slippa gå till skolan och varför mamma blivit så stor att hon inte kan lämna sovrummet.

Det är som bäst när vi genom Livs fördomsfria ögon får vi följa familjens sönderfall, men även när vi gör besök inuti huvudet på de vuxna. Berättelsen är som en lök, som författaren skickligt skalar av – en spännande kriminalroman och en skrämmande historia om barnets utsatthet.

Ragna Fahlander

Hårdkokt och väl berättat

Spelet är spelet

Leo Carmona, med Cyril Hellman

Forum

Leo ”Kinesen” Carmona har varit tungt kriminell. Uppväxt i en förort till Stockholm begick han småbrott som blev allt grövre. Till slut blev han en riktigt tung ”pjäs” i Stockholms undre värld.

På dessa erfarenheter byggs romanen som han skrivit tillsammans med journalisten Cyril Hellman. Titeln syftar på vad som gäller för huvudpersonen Carlos. Det kunde lika gärna skrivas ”den som ger sig in i leken får leken tåla”.

Romanen skildrar en bister tillvaro som slutar i gangsterkrig. Här skildras morden på Solvalla och restaurangen Broder Tuck – alla händelser ur verkligheten. Och ja, det är mycket bra. Hårdkokt så det förslår och väl berättat.

Idylliserande av gangsterlivet? Nejdå, inte alls. Ingen läsare kan lockas att välja samma bana som Carlos. Boken innehåller en stor dos samhällskritik från en som upplevt Sveriges misslyckande med integrationen.

Anders Wennberg

Lågintensiv spänning på Island

Det tyska huset

Arnaldur Indridason

Norstedts

Människor och miljöer blir levande när Indridason berättar. Det är inte mycket action, men en lågintensiv spänning som driver berättelsen framåt och fängslar läsaren.

Dessutom är det en historielektion, jag misstänker att författaren ägnat mycket tid åt att gräva i arkiv.

Året är 1941. En handelsresande har hittats mördad i Reykjavik, skjuten i huvudet. Stan kryllar av amerikanska och brittiska soldater den här sommaren – placerade på Island för att säkra det nordamerikanska luftrummet. Konflikter uppstår, bland annat när utlänningarna får ihop det med isländskor.

Kriminalinspektör Konrad Flovents får hand om fallet, med hjälp av Thorson, en kanadensare av isländsk härkomst. Enligt texten på omslaget är det här inledningen på en ny serie. Trevligt! Jag läser gärna fler.

Ragna Fahlander

Högklassig thriller i Tyrolen

Ondskans innersta väsen

Luca D’Andrea

Wahlström & Widstrand

Enligt förlaget en succé i hemlandet Italien, och jag förstår varför. En thriller av den här kalibern blir både läst och omtalad.

Huvudpersonen Salinger är en uppburen dokumentärfilmare från USA. Han träffar Annelise från en by i italienska Tyrolen och de flyttar dit med sin lilla dotter.

Jeremiah bestämmer sig för att göra en film om alpräddarna – modiga män som ger sig ut bland bergen för att hämta nödställda. Det slutar med en katastrof – han drabbas av en livskris, men börjar undersöka ett mord i trakten. Tre unga människor hittas mördade under en storm.

Hans besatthet av att ta reda på sanningen är skickligt skildrad. Det här är en riktig bladvändare, och som citatet från La Repubblica på omslaget säger: ”Kan utan risk för överdrift jämföras med Stephen King och Jo Nesbö.” Ett julklappstips till närstående med smak för högklassig spänningslitteratur.

Anders Wennberg

Andlös jakt – hoppas det är en dystopi

De kommer för att ta dig

Jens Ganman

Calidris förlag

En varm sommarnatt vaknar A av att en grupp beväpnade män bryter sig in i hans hus och börjar skjuta. Han hoppar ut genom fönstret och flyr naken in i skogen.

Det är upptakten till en andlös jakt där huvudpersonen fortsätter att fly, i det längsta utan att förstå varför han är villebrådet, varför någon vill döda honom.

Det går inte att berätta så mycket mer utan att sabba överraskningsmomenten, men vi får hoppas att detta är en dystopi och inte en samtidsskildring.

Författaren är uppvuxen i Östersund och har arbetat som journalist och krönikör i Jämtland. Han bjuder på en humoristisk blinkning på omslaget när han berättar att han "inte vunnit några priser. Eller sålt särskilt många böcker".

Men Ganman är läsvärd, han skriver med ett fint flyt och det blir riktigt rafflande.

Ragna Fahlander

Gisslandrama slutar med mord

Bödelskyssen

Mons Kallentoft

Forum

Mons Kallentoft har ett intressant förhållningssätt till sin återkommande karaktär. Med jämna mellanrum startar han om serien. Den senaste –Bödelskyssen – är del två i en serie om fem, inspirerad av de fem sinnena. Tidigare har det varit årstiderna och elementen. Kvar ärkriminalinspektör Malin Fors, en utmärkt utredare med struligt familjeliv och ett ständigt sug efter alkohol.

I Bödelskyssen är Malin Fors tillbaka i Linköping efteren omskakande tid som sambandsofficer i Bangkok. Miljonstadens brus har bytts mot småstadens stilla lunk, som bryts när ett plan kapas och 40 tas som gisslan.

Gisslandramat slutar i tragedi, efter dåligt polisarbete. En anhörig kräver rättvisa och Linköping drabbas av en serie mord. Kallentoft bygger upp en stegrande spänning och ställer frågan vilket pris samhället får betala om man inte kan skydda svaga och utsatta.

Per Åhlin

Mäktig roman som borde vinna

Dodgers

Bill Beverly

SouthsideStories

East är 15 år och vaktar ett knarkhus i Los Angeles. Han organiserar vaktposterna, yngre grabbar som står i gathörn. En dag går något fel, polisen gör en razzia utan att kedjan larmat. Gänget tappar medlemmar, knark och kunder. East får skulden.

Istället för den kula i skallen han förväntar sig så får East ett nytt uppdrag, tillsammans med lillebror och två andra ska han åka till Wisconsin och döda en domare som ska vittna mot gängledaren.

Ingen av de fyra har ens varit utanför gängets kvarter. Bilfärden över halva kontinenten blir förstås olycksalig – fyra svarta killar i Wisconsins vita jordbrukartrakter – de märks.

Det är en mäktig roman om East förvandling från gatugrabb till en ung man som måste ta ansvar för sina handlingar och för sin framtid. Den är nominerad som bästa översatta deckare 2017. Förvånande om den inte vinner.

Per Åhlin

Mord och mansgrisiga poliser

De fördärvade

Karin Slaughter

Harper Collins

Atlanta 1974. Staden skakas av en rad brutala polismord. Hela poliskåren är på tå och lägger inte fingrarna emellan i sin jakt på mördaren.

Kate Murphy, en nykläckt polis, paras ihop med Maggie Lawson, en kollega som har några år på nacken och som dessutom kommer från en familj där jobbet gått i arv i generationer. Ett av offren – som dock överlevt – är hennes bror.

Atlantas poliskår är mansgrisig. De få kvinnliga poliserna utsätts för ständigt spott och spe från kollegorna och när det ska göras ”riktigt” polisjobb ställs de åt sidan.

Kate och Maggie skickas ut på meningslösa patrulluppdrag, men bestämmer sig för att trotsa den rådande kulturen och startar en egen utredning. Kollegorna blir vansinniga när de inser att spåren pekar mot den egna kåren.

Karin Slaughter är lite av en personlig favorit. Hon skriver täta deckare i högt tempo. Den här är ok, men hon har levererat bättre.

Per Åhlin

Hatet – bankdöd och extremhöger

Asätarna i Kungsträdgården

Magnus Jonsson

Modernista

Svensk krim i en uppdaterad version. Efter en oändlig rad av kommissarier med allehanda personliga attribut för att sticka ut i mängden så kommer författaren med en infallsvinkel som känns up to date.

KTH-doktoranden Linn Ståhl, tidigare AFA-medlem och polishatare, hamnar i ett tillfälligt samarbete med den förhatliga snuten. Hon upptäcker att det finns enskilda medarbetare som är helt ok. Med överlägsna datakunskaper hjälper hon till att spränga ett nätverk på den extremhögra sidan, där har AFA och polisen gemensamma intressen.

Vid ett attentat skjuts flera till döds vid ett av bankpalatsen. Polisen misstänker att Stockholm drabbats av en ny terrorattack bara månader efter dådet på Drottninggatan, men det visar sig att alla döda jobbar på samma avdelning i banken. Det är ingen slump att de blev offer.

På nytt leder de digitala spåren högerut. Boken bjuder på några överraskande vändningar. Klart läsvärd.

Per Åhlin

I skuggan av irländska konflikter

Jag hör sirenerna på gatan

Adrian McKinty

Modernista

1970-tal. I skuggan av konflikterna på Nordirland försöker kommissarie Sean Duffy och hans kollegor att bedriva vanligt polisarbete. De många beväpnade paramilitära grupperna gör inte ett besvärligt uppdrag enklare.

I en resväska hittas en styckad manskropp. Inga saknade personer i England, Irland eller Nordirland motsvarar det man hittat. Ett kvarglömt kvitto är det enda den trägne Duffy har att gå efter.

Adrian McKintys romaner om Sean Duffy är rappt berättade med ett stråk av svart humor.

Per Åhlin

Nummer 22 - Rebus håller än

Hellre vara djävulen

Ian Rankin

Modernista

Inte en deckargenomgång utan en Rankin.

Nu pumpas de tidigare romanerna ut på svenska samtidigt som Rankin fortsätter att skriva om John Rebus.

Hellre vara djävulen är ny, den 22:a romanen i sviten.

Man kan ju tycka att det räcker nu, men Ian Rankin lyckas pumpa nytt blod i den pensionerade Rebus. Han har gott om tid att gräva i gamla fall och det resulterar i nya offer. Rebus har en förmåga att röra om och tvinga fram förändringar.

Det kan tyckas att det räcker nu, men Rebus-deckarna tillhör fortfarande de bästa i genren.

Per Åhlin