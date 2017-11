Deckaren – en genre i förändring

Deckarintresset växer. I Sverige gavs i fjol cirka 220 deckare ut, i år blir det några tiotal fler.

Numera skriver alla deckare, kändisar såväl som amatörer. Det är en skillnad mot för 15–20 år sedan, fastställde "deckarrävarna" Jonas Moström och Arne Dahl under Svenska Deckarfestivalens sista dag.

En annan skillnad är att författarna är mer offentliga. Förr fick man sitta i fred och skriva; nu reser man runt och möter läsarna och marknadsför sig – även utomlands. Arne Dahl finns nu också på den tidigare svårflirtade amerikanska marknaden; Jonas Moströms senaste serie går bra i Tyskland och Polen.

Arne Dahl, först utgiven 1998, ser sig som en tredje generationens svensk deckarförfattare, om Sjöwall-Wahlöö får representera den första och Mankell och Nesser den andra. Traditionen är (med lite undantag för Nesser) samhällskritik i deckarform, där man hämtar stoff från nyhetsrapportering och samhällsdebatt. Så har han gjort i sina tidigare serier om internationell brottslighet. Men de två senaste böckerna, "Utmarker" och "Inland", är annorlunda.

– I stället för handlar det nu oftare om den mänskliga naturen, grundläggande former av mord och mobbning som finns oavsett tid och rum. Jag söker också olika stämningar. I "Utmarker" regnar det jämt, och regnet och ondskan tar sig in under huden. i "Inland" är det kyla, snön och vitheten i Norrlands inland, säger han.

Jonas Moström debuterade 2004 och hämtar ofta teman från sjukvårdens etiska dilemman, som aktiv dödshjälp och läkemedelssmuggling. För några böcker sedan bröt han sig loss från Sundsvall som miljö. Men läsarna ville inte skiljas från polisen Johan Axberg, så han fick ingå i en ny duo av huvudpersoner, där den andra är en kvinna, psykiatern Nathalie Svensson. De rör sig mellan olika platser och i den senaste boken, "Trogen intill döden", mördas det från Ystad till Kiruna.

– Där utnyttjar jag maximalt att utredningsgruppen reser runt. I varje bok måste det finnas något nytt som får en själv att gå i gång. Mordutredningar är ju ganska lika, säger han.

I nästa bok återvänder han till Norrland, till en by inte olik hans barndoms Bräcke. Där försvinner en lucia på väg till sin kröning, och stad–land-motsättningar finns.

Arne Dahl håller med om att man måste variera sig.

– Man har läsare men främst skriver man ju den bok man själv vill läsa, säger han.