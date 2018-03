Gud är störst – Erik Jersenius om den förste böneutroparen och en bortglömd muslimsk filmmästare

I den syrisk-amerikanske Moustapha Akkads storslagna filmepos ”Mohammed – härföraren” (”The Message”, ”Al-Risalah”) från 1976 finns en poetisk vacker och gripande scen. Under en stund diskuterar Muhammed och hans följeslagare hur de ska få människor att komma till moskén. Judarna kallar till synagogan med hornstötar och de kristna med klockringning, men profeten vill ha något som skiljer ut islam från de andra religionerna. Han bestämmer sig för att det är den vackra mänskliga rösten som ska samla muslimerna och han ber den trogne Bilal ibn Ribah (i filmen spelad av den gambisk-senegalesiske skådespelaren Johnny Sekka), känd för sina ljuva röst, att klättra upp på en höjd och kalla till bön.

Hans sköna stämma ljuder:

”Gud är störst. Gud är störst.

Jag förklarar att det inte finns några andra gudar utom Gud.

Jag förklarar att det inte finns några andra gudar utom Gud.

Jag vittnar om att Muhammed är Guds budbärare.

Jag vittnar om att Muhammed är Guds budbärare.

Kom till bön. Kom till bön.

Kom till gott arbete. Kom till gott arbete.

Gud är störst. Gud är störst.

Det finns inga andra gudar utom Gud.”

Rösten bryter igenom marknadsgyttret och människorna stannar upp för att snart samlas kring den förste böneutroparen.

Bilal ibn Ribah har ofta beskrivits som Muhammeds mest lojale följare. Som frihetstörstande slav övertygades han av profetens nya budskap och övergav Meckas många gudar för den ende Guden. Inte ens när hans ägare piskade honom och tvingade honom att ligga uppfläkt i den brännheta ökensanden förnekade han Allah (Gud).

Muhammed såg sedan till att köpa Bilal ibn Ribah fri och utsåg honom så småningom till den förste böneutroparen (”muezzin”) och det var han som först kallade till bön (”adhan”).

Det man vet om Bilal ibn Ribah var att han hade en arabisk far och en etiopisk mor, både enligt traditionen och historikerna fick han så småningom betydande funktioner inom Muhammeds muslimska rike, men blev också utsatt för rasism på grund av sin afrikanska bakgrund.

Man vet att Bilal ibn Ribah stred vid Muhammeds sida under slaget vid Badr år 623, då månggudadyrkarna i Mecka som av ett under besegrades av de kraftigt numerärt underlägsna muslimerna. Bilal ibn Ribah dog sannolikt år 640, vid 57 års ålder, åtta år efter profeten.

Akkad hade först svårt att få sin film om Muhammed finansierad. Västerländska filmbolag var inte intresserade av att göra en film om profeten och många tänkbara muslimska investerare var oroliga över hur en sådan skulle tas emot med tanke på islams avbildningsförbud.

Till slut bestämde sig trots allt kungahusen i Marocko och Saudiarabien för att skjuta till pengar, liksom Libyens ledare Muammar Khadaffi. Resultatet blev en Oscarsnominerad episk storfilm av Hollywoodsnitt med en budget på hundratals miljoner kronor. Huvudrollerna axlades av internationella superstjärnor, exempelvis den tvåfaldigt Oscarbelönade britten Anthony Quinn (”Viva Zapata!”, ”Han som älskade livet”, ”Lawrence av Arabien”, ”Barrabas” med flera) i rollen som Muhammeds farbror Hamza ibn Abd al-Muttalib och grekiskan Irene Papas som Muhammeds svärmor Hind bint Utbah. Papas spelade även mot Quinn i filmerna ”Kanonerna på Navarone” (1961) och ”Zorba” (1964).

Avbildningsproblemet försökte Akkad lösa genom att låta kameralinsen vara Muhammeds blick och profetens röst hörs aldrig i filmen, även om andra tilltalar och samtalar med honom. Men även detta väckte förtret bland en del muslimer runt om i världen, de tyckte att Akkad gick alldeles för långt i sin konstnärliga frihet.

Quinn och Akkad skulle fem år senare göra ytterligare en gigantisk produktion. Återigen var Khadaffi finansiär (filmen kostade honom upp emot en halv miljard kronor) när ”Ökenlejonet” (1981) spelades in. Filmen skildrar den libyske beduinledaren Omar Mukhtars (Quinn) kamp mot den italienska kolonialmakten. I rollerna ser vi också engelsmannen Oliver Reed (”Oliver!”, ”När kvinnor älskar”, ”Djävlarna”, ”De tre musketörerna”, ”Baron Münchhausens äventyr” med flera) som den italienske generalen och övertygade fascisten Rodolfo Graziani, och inte minst den Oscarbelönade amerikanen Rod Steiger, som gör ett oförglömligt porträtt Benito Mussolini, fascistledaren som han redan tidigare hade gestaltat i italienaren Carlo Lizzanis film ”Slutet – Mussolinis fall” från 1974.

Trots filmens omtalade finansiär är ”Ökenlejonet” inte alls särskilt patriotisk och betraktas allmänt av historiker som en tämligen korrekt återgivning av striderna i Libyen i slutet av 1920-talet och början av 1930-talet, liksom skildringen av de libyska beduinernas liv vid den tiden. Bland kritikerna togs den emot mycket väl och omnämns nu inte sällan som en av de bästa krigsfilmerna som spelats in. I Italien var den däremot länge förbjuden att visa på grund av framställningen av den italienska krigsmakten, något som hävdes först när Khadaffi besökte landet 2009. Hos den internationella publiken var intresset för ”Ökenlejonet” svalt, möjligen var berättelsen om den libyska frihetskampen för smal och filmen blev inte alls samma kassasuccé som ”Mohammed – härföraren”.

Akkad fick 200 dollar och en koran av sin far att ta med sig när han lämnade Syrien och begav sig till USA för att studera film vid University of California. Den sanslöst begåvade studenten blev snart protegé åt ingen mindre än den store filmskaparen Sam Peckinpah (”Det vilda gänget”, ”Straw Dogs”, ”Getaway – rymmarna”, ”Pat Garrett och Billy the Kid”, ”Järnkorset” med flera). Denne försökte hjälpa Akkad att göra en Hollywoodfilm om Algerietrevolten och sedan även hitta finansiering för den ambitiösa biografiska filmen om Muhammed, men de amerikanska filmbolagen ville inte ge sig in i de projekten.

Efter ”Ökenlejonet” regisserade Akkad ett par mindre minnesvärda amerikanska filmer, men han hade också långtgående planer på att spela en film med en budget på över en halv miljard kronor om Saladins kamp mot korsfararna med ingen mindre än skotten Sean Connery i rollen som den berömde sultanen.

Akkad är kanske annars mest känd som producent för den amerikanske filmregissören John Carpenters skräckfilmserie ”Halloween” (”Alla helgons blodiga natt”) om seriemördaren Michael Myers.

Till slut kom Akkads oförsiktighet rörande avbildningsförbudet ifatt honom och 75 år gammal dödades han under ett besök i Jordanien 2005 tillsammans med sin 34-åriga dotter Rima Akkad Monla i ett brutalt terrorattentat av jihadisterna i al-Qaida.