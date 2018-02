Guide: Det här är Metallica

Metallica bildades 1981 av gitarristen och sångaren James Hetfield och trummisen Lars Ulrich från Danmark i Los Angeles, USA. Killarna fick kontakt med varandra via en annons i tidningen The Recycler.

Övriga nutida medlemmar är gitarristen Kirk Hammett och basisten Robert Trujillo.

Musiken?

Det handlar om heavy metal och thrash metal. Första demon kom 1982. De första spelningarna var ingen succé, och bandet stod länge utan "riktig" sångare. Under tiden fixade James Hetfield det vokala. 1982 kommer den första studioproducerade demon – "No life 'til leather" – med låtar som "Jump in the fire" och "Seek & destroy". Nu börjar musiken spridas. Debutalbumet "Kill 'em all" kommer 1983.

Det andra studioalbumet, "Ride the lightning", handlar om döden och spelades in i Sweet Silence Studios i Köpenhamn. Nu börjar Metallica nå en lite bredare publik. Totalt har bandet gett ut tio studioalbum.

Musiken har utvecklats genom åren. Låtarna blir rakare och kortare med tiden.

Tragedi och framgång

Mitt i framgångssagan inträffar bandets första tragedi. 1986 kör Metallicas turnébuss av en isig väg under färden från en konsert i Stockholm på väg söderut. Basisten Cliff Burton kastas ur bussen på gamla E4:an vid Dörarp norr om Ljungby och dör omedelbart.

Några år därefter tar en enorm kommersiell framgång vid. Albumet "Metallica", som släpps 1991, säljs i miljontals exemplar – särskilt i USA. Låtarna har du säkert hört. Det handlar bland annat om ”Enter sandman”, ”The unforgiven” och ”Nothing else matters”.

Under senare delen av 1990-talet ändras stilen. Kort hår, smink och ändrad klädstil upprör en del. Förväntningar efter succén 1991 är skyhöga – men framgången blir inte lika monumental med albumet "Load" år 1996.

Tuffa tider väntar också runt hörnet. Bråk, kris och Hetfields alkoholmissbruk leder till att Metallica till slut tvingas anlita en psykolog. Krisen skildras i dokumentären "Some kind of monster" som släpps 2004.

Tar kontroll

2001 anklagar bland annat Metallica musiktjänsten Napster för att sabotera musikers möjlighet att leva på sin musik då musiken sprids gratis via nätet. Saken avgörs i domstol. 2012 startar Metallica också eget skivbolag: Blackened Recordings - som i sin tur köper alla rättigheter till tidigare inspelningar.

Metallica släppte sitt senaste album "Hardwired... to self-destruct" år 2016.

Just nu är de ute på "Worldwired tour". Den 5 och 7 maj spelar bandet i Globen i Stockholm. I maj spelar bandet också i Stockholm. Men Metallica har ett krav... Biljetterna till deras konserter ska vara personliga, för att garantera att det är fans som köper och inte andrahandsaktörer.

Anna Karolina Eriksson/TT