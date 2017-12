Hans Roslings memoarer är årets julbok

Med Kazuo Ishiguro fick bokhandeln i år en Nobelpristagare vars titlar storsäljer i julhandeln. Men den populäraste julklappsboken alla kategorier är Hans Roslings postumt utgivna memoarer: "Hur jag lärde mig förstå världen".

Akademibokhandeln, Bokus, Adlibris, Hedengrens i Stockholm, Kiruna bokhandel och Globe bokhandel i Ludvika intygar samma sak: den populäraste titeln i årets julhandel är den memoarbok som Hans Rosling skrev tillsammans med journalisten Fanny Härgestam. "Hur jag lärde mig förstå världen" är nu tryckt i nästan 100 000 exemplar.

– Vi har två exemplar kvar, men de kommer att gå åt under dagen och nu är den tillfälligt slut på förlaget, säger Julia Oscarsson på Eksjö bokhandel.

En annan storsäljande biografi på flera håll är Fatima Bremmers Augustvinnare "Ett jävla solsken" om journalisten Ester Blenda Norström.

På Bokus har även Mats och Susanne Billmarks "Boken om mitt liv" blivit populär, en bok där läsaren själv ska fylla i svaren och förslagsvis lämna vidare till yngre generationer. Anders Hansens träningsbok "Hjärnstark" samt Max Tegmarks bok om artificiell intelligens, "Liv 3.0", går också bra.

"Nobelpristagaren

Bland skönlitteraturen säljer Kazuo Ishiguros böcker stort. Framför allt "Återstoden av dagen", "Never let me go" och den senaste romanen, "Begravd jätte" kommer att hamna under många granar, tror Patrik Övreby, kategorichef på Akademibokhandeln. Eller som Anders Källgren på Globe bokhandel i Ludvika uttrycker det:

– Det är en riktig bokhandelnobelpristagare i år, det var det inte i fjol.

Bland de mest efterfrågade romanerna på Akademibokhandeln finns också årets Augustvinnare, Johannes Anyurus "De kommer att drunkna i sina mödrars tårar". En roman som går bra på Kiruna bokhandel är Mikael Niemis "Koka björn".

Rebelltjejer

Bland barnböckerna är det framför allt två titlar som har rusat i väg, berättar flera bokhandlare: Astrid Lindgrens fram tills nu outgivna julberättelse "Räven och tomten", illustrerad av Eva Eriksson, samt för de något äldre: "Godnattsagor för rebelltjejer", internationell storsäljare av italienska Elena Favilli och Francesca Cavallo som skrivit sin egen kvinnohistoria om 100 kvinnor, däribland Astrid Lindgren, som har stått upp för sina ideal.

– Den går jättebra, nästan lika bra som Hans Roslings bok, säger Sakari Luovio, försäljningschef på Adlibris.

Den kokbok som säljer bäst hos både Akademibokhandeln/Bokus och Adlibris är "Food pharmacy: kokboken" av Mia Clase och Lina Nertby Aurell som specialiserat sig på antiinflammatorisk och hälsosam mat.

