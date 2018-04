Hög tid för de tretton att ta sig samman

"Svenska Akademien har sedan lång tid haft allvarliga problem och nu försökt att lösa dem på ett vis som sätter obskyra hänsyn före dess egna stadgar och som innebär ett svek mot dess grundare och dess höge beskyddare samt inte minst uppgiften att företräda snille och smak. Därför har jag valt att inte längre delta i dess verksamhet. ’I’m leaving the table, I’m out of the game.'"

Vid första anblick kan detta tyckas som en storm i ett vattenglas.

Det har inträffat kriser förut som under Rushdieaffären 1989 då Lars Gyllensten och Kerstin Ekman valde att lämna sina stolar efter att Svenska Akademien inte ville uttala stöd för den brittiske författaren Salman Rushdie som på grund av romanen Satansverserna fått en dödsdom eller fatwa av mullorna i Iran. Men den här gången är det annorlunda då det inte är de enda avhoppen i närtid. Författaren Lotta Lotass deltar inte sedan 2015 i arbetet och nu är det således 13 av "De Aderton" ledamöterna som fortfarande är kvar.

Den är förvisso gammal då den grundades 1786 och varje år genomförs deras högtidssammankomst likt ett teaterstycke med regler och ritualer som stadfästes av Gustav III.

Frågan är varför vi ska bry oss? Är inte Akademien en rest från en svunnen tid som inte har så mycket att göra med dagens kulturliv? Den är förvisso gammal då den grundades 1786 och varje år genomförs dess högtidssammankomst likt ett teaterstycke med regler och ritualer som stadfästes av Gustav III. Samtidigt är det en av Sveriges rikaste kulturinstitutioner som inte bara ansvarar för Nobelpriset i litteratur utan också för en rad andra stipendier. Kort och gott är det en maktfaktor i Kultursverige som ska vara en garant för att "snillet och smaken" upprätthålls i en tid där kulturen är stadd i ständig förändring. Akademien ska vara ett ankare på ett stormigt hav och avhoppen förtjänar därför att uppmärksammas.

Troligtvis har det nu kartlagts att information om Nobelpriset har läckt ut i förtid och vilka eventuella konsekvenser det skulle kunna tänkas få för ledamöter inom Akademien.

Östergrens ord om att man "sätter obskyra hänsyn före dess egna stadgar" har säkerligen att göra med den utredning advokatbyrån Hammarskiöld & Co fick i uppdrag att genomföra efter MeToo-händelserna som involverade en "kulturprofil" med nära band till Akademien. Troligtvis har det nu kartlagts att information om Nobelpriset har läckt ut i förtid och vilka eventuella konsekvenser det skulle kunna tänkas få för ledamöter inom Akademien. Det är därför Östergren inte längre vill delta i arbetet och händelserna anses så pass allvarliga att också Kjell Espmark väljer att avsluta det uppdrag som han har haft sedan 1981 och Englund som innehaft posten som ständig sekreterare menar att "beslut har fattats som jag varken tror på eller kan försvara". Det handlar helt enkelt om en rejäl skandal där medlemmar av Sveriges förnämaste kulturinstitution inte vill följa sina egna stadgar.

Men den här gången handlar det inte om politik eller brottslig verksamhet utan om att institutionen helt enkelt inte klarat av att upprätthålla den höga moral som den förväntas ha. Det är därför krisen är bland den allvarligaste hittills och "De 13" som är kvar bör ta sig samman för att rädda institutionens rykte.