Humor, akrobatik och dans i skyltfönster – premiär för Norrdans traditionella föreställning Windows

På skyltsöndagen var det traditionsenlig premiär för artonde årgången av Windows. Föreställnongen gavs i ett av Norrdans egna skyltfönster mitt emot teatern i Härnösand.

Dansarna, förstärkta av tre praktikanter som går dansutbildningar i Sverige och Holland, bjöd på korta men intensiva nummer i miniformat – precis vad dans i ett skyltfönster kräver.

Det sju numren tog mindre än en halvtimma inför en uppskattande och stor publik som hade samlats utanför Härnösands teater för att se föreställningen. Detta medan bilar och vissa förvånade gående passerar eller stannar upp för att se vad som pågår.

Windows är en möjlighet att på ett lättsamt sätt få uppleva modern dans som definitivt inte är pretentiös eller ställer krav på publiken. För Windows ger både den kulturintresserade och den som aldrig satt sin fot på en modern dansföreställning något att titta på och ta med sig hem. Det gäller såväl barn som vuxna.

I Staccato Line lyckades dansarna Lava Markusson och Jakub Medrzycki börja numret med att gestalta en klocka – ja, tiden som obevekligt rullar på. I Swimmers prolog visar samma dansare, förstärkta med Tomas Cervinka och Cessar Garcia Steensen, upp närmast akrobatiska dansnummer.

I Pillow talk fick kuddarna tala rejält i ett snyggt koreograferat kuddkrig mellan danspraktikanterna Riedon van det Berg och Emy Zetterberg. Verket var koreograferat av Norrdans dansare Viktor Konvalinka och Hanna Nussbaumer.

Bara för att några av exempel från de sju numren som ryms inom halvtimmen.

Övriga nummer var The Little Match Girl, Routine, It Doesn´t Really Matter och Creep. Medverkade gjorde alla Norrdans dansare inklusive praktikanterna.

Och varje nummer fick uppskattande visslingar och applåder. Det var samtliga nummer och dansare verkligen värda.

Den 13 december kommer Windows till Timrå, den 14 december till Sundsvall och den 15 december till Näsåker.

* * *

Följ kulturredaktör Katarina Östholm på Facebook

Krönika: Landsbygden är ett demokratiskt haveri

Läs mer: Stor konst i litet format på årets adventsutställning