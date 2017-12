Konsert: Julton för makalösa 51:a gången – i år extra mångsidig i musiken

Inte så att det saknades maffiga klanger, sådana som får kyrkan att lyftas och publiken att i ett lyckorus tänka att mer maxat kan det inte bli. Den som drömmer om jubelkörer kan inte önska sig något mer än Julton. Utan "Advent", Händels Halleluja-kör och "Dotter Sion", sjungna och spelade precis så storslaget, högtidligt och klangextatiskt som de ska, vore Julton inte Julton. Men julen har många ansikten, och i år kändes programmet extra rikt på olika musikaliska karaktärer under de juliga texterna.

Här var förstås nationalromantiken, som i KFUM-körens "Jul, jul, strålande jul" – sjungen med kraft, och så stämningsfullt tätt förbunden med vår svenska körtraditions rötter. Här var Disneyjulen, sprittande orkesterklanger ur den amerikanska musikaltraditionen. Som "The Christmas Song", där orkestern (liksom i ouvertyren Joy to the World) spelade välfraserat och i spänstiga tempi under Thomas Gathe, som ersatte Stig Robertsson som orkesterdirigent - och cymbalslagare.

Den dubbla damkören i "Ave Maria/Angelus Domini", med kraft i de höga rösterna och de medeltida slingorna lite modernt och spännande kryddade, förflyttade mig till ett nunnekloster; en av konsertens höjdpunkter. "Var hälsad sköna morgonstund" med mansröster och fanfarer fick något av militär segermarsch över sig. "Mary´s Boy Child" lät calypso och i "Hosanna in the highest" slogs på tamburin i dansant folkton.

Mässingsinstrument och polkarytm gjorde "Staffansvisa från Orust" till den dryckesvisa den kanske var en gång, när lusseknektarna sprang runt och tiggde pengar och gjorde hyss, milsvitt från våra prydliga stjärngossar. "Jubla nu himlar" är en av mina favoriter: här kommer Dalarnas snöskog och natthimmel för mig när jag hör den fiffiga baktakten, som här blev häftig folkjazz där Kjell Lönnås pianospel var en stor del av behållningen. Och kammarkören kan låta kör som få andra: en klang helt utan gränser mellan rösterna, som glittrar i takt med Betlehems stjärna.

Confettis ljusa, ungdomligt fräscha röster gav lyster åt barnens egen julvisa "När juldagsmorgon glimmar", och musicerade känsligt och gripande i potpurriet "All through the still, silent night" - änglakör över ett pianokomp som ibland var kraftfullare; en fin smakblandning.

En verklig tradition är Tomas Lindströms "Adams julsång", som bara blir varmare och känslostarkare med åren; numera det enda tillfället i konserten då publiken bryter applådförbudet. Och Gabriella Norberg har precis rätt röst och gestaltning för att tolka en sång som Carolas "Vår dröm om julen".

Många goda röster, tillsammans i stämmor, kan ta fram dimensioner i musik som en ensam röst aldrig kommer åt, oavsett sångarens kändisfaktor. Inte minst gäller det julens sånger, som på fler sätt än ett är gemenskapens musik. När Julton klingar är det jul på riktigt i Sundsvall.

Julton

Sundsvalls Kammarkör, KFUM-kören, Kören Confetti

Musiker ur Nordiska Kammarorkestern m fl

Dirigenter: Kjell Lönnå och Thomas Gathe

GA-kyrkan, 16–17 december

