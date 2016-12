Bara ett av fyra ST-verk blev sålda på auktionen - men Mittmedia vill fortfarande sälja

Engström-tavlan hade det högsta utropspriset, 1 - 1,5 miljoner kronor. Men då Uppsala Auktionskammare i torsdags höll auktionen blev det ingen försäljning av varken den eller Sigrid Hjerténs "Porträtt av Ivan som baby", med utropspriset 150 000 - 200 000 kronor.

I tisdags gick de två Helmer Osslund-verken under klubban, "Från Nordingrå" såldes för 20 000 kronor (där var utropspriset satt till 20 000 - 25 000), men även "Tväråbron", med utropspris 15 000 - 18 000 kronor, återtogs.– Det blir ju så när verken inte kommer upp i utropspriset, säger Mittmedias ekonomichef Ulf Eriksson.

Han har inte hunnit sätta sig in i vad som hände under auktionerna, och vet inte om det kommit in bud över huvud taget och vad de i så fall ligger på.– Vår plan är fortfarande att avyttra konstverken och omsätta dem i likviditet. Men vi kan förstås inte slumpa bort dem, säger Ulf Eriksson.

Det var i våras som debatten gick hög kring de åtta verken ur ST:s konstsamling som deponerats hos Sundsvalls museum för att de ansågs ha högt lokalhistoriskt värde, och som Mittmedia då meddelade att man tänkte sälja. Senare kom uppgifter att fyra av dem, som har lägre ekonomiskt värde, ska få stanna i Sundsvall och doneras till en lämplig mottagare. De fyra högst värderade skulle ändå säljas via Uppsala Auktionskammare. Och hittills har det alltså gått trögt.

Läs mer om auktionen: Fyra av verken under klubban

Läs om konstdebatten: Alla verken viktiga

Donera ST-konsten och inkassera goodwill