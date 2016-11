I utställningen Se, Uppleva, återskapa lär barn oss vuxna att se på konst

Man ser ju inte vad det föreställer, är en vanlig kommentar från vuxna som ser modern konst. Undermeningen är att det man inte ser vad det föreställer är fult.

Barn däremot ser alltid vad det föreställer. De har alltid en idé om det. Och just det är nyckeln till modern konst - motivet sitter i betraktarens öga.

För två år sedan bad Lövhyddans förskola i Granloholm museiintendent Tina Johansson att hon skulle berätta om skulptur för 2-3-åringar.

– Det blev ett enormt möte. De kom hit flera gånger, och de hade fantastiska tankar och var så öppna i sinnet. Sedan ville de komma tillbaka. Lärarna sa: "Barnen bara pratar om det här, de vill tillbaka till 'ittendenten' på museet."

Då blev det inte tillfälle, men nu ville Tina Johansson göra nya konstsamtal. Ur museets samlingar valde hon ut några skulpturer, textilier och väggkonstverk och bjöd in 2 - 5-åringar från Lövhyddans och Paviljongens förskolor. De tittade på konst och så fick barnen själva skapa - helt fritt, men eftersom de var i ett konstrum blev de förstås inspirerade.

Deras "verkstad" är en del i rummet, som i övrigt är en vanlig konstutställning, som också ska fungera för vuxna och äldre barn - med tillägget att vid verken sitter skyltar med barnens kommentarer.

Enrico Baj" Do Baj by yourself", en kubistisk grafik, har några till exempel undrat "Varför har man så många näsor? Man kan känna lukter bättre. Gubbe med långa tänder". Maja Braathens skulptur "Ararat" av Noaks ark var omtycks. "Spindelelefanter går där", skrev någon, och många kommentarer handlar om vart djuren är på väg. Kanske till Stockholm, till tågstationen, till fest och disko?

I Gertie Lidbergs "Maria" fann de spöken, häxor och kvastar som flyger. Kjell Landfors "Ståltråd" fick mycket fokus; här skrev några barn en hel saga om de tre fåglarna. Likaså imponerade Johan Mauritzsons raket "Ad Astra" - barnens egen skaparhörna är full av små raketer.

– Den skulpturen blev så central att jag funderade på att ta bort den, för alla ville bara göra raketer. Men så började de se även annat, säger Tina Johansson.

För barnen var det naturligt att inte avfärda något som konstigt. Inget var fel för dem, för ingen har ännu lärt dem vad de ska betrakta som fint och fult. Men någonstans under vägen mot vuxenlivet går den där öppenheten förlorad.

När barnen såg på verken tolkade de in saker som de känner igen, precis som vi vuxna gör när vi tolkar en bild. Och ju mer konst vi ser, desto mer växer våra referensramar och vår trygghet i mötet med konsten. Genom att se hur barnen ser kanske vi kan återerövra lite av vår öppenhet, hoppas Tina Johansson.

– Konstnärerna vill ofta berätta något med sitt verk, men genom att släppa dem bjuder de in oss att fritt se det vi själva vill se. Att se med barnens blick gör att man blir mindre rädd för att möta modern konst, säger hon.