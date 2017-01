Utøya-konstnär får kulturpris

Trots att verket ännu enbart finns som bild och ritning prisas han på strikt konstnärliga grunder.

Som "en vacker och värdig minnesplats, som på djupet hedrar terrorns offer", beskriver juryn "Memory wound", och fortsätter: "I förslaget till detta 'minnessår' går man genom naturen och in i seendets inre rum, för att minnas, möta och bearbeta allas vår sorg och smärta."

Själv ser Jonas Dahlberg Dagens Nyheters pris som en markering i en mörk politisk tid:

– Högerpopulismen växer runt om i Europa, USA stänger gränserna för människor från sju olika länder, moskéer sticks i brand, i Frankrike ligger Le Pen bra till. Det är kanske viktigare än någonsin att man inte glömmer att terrordådet vid Utøya var politiskt motiverat mot ett ungdomsförbund som står för öppenhet, säger han till TT.

I Norge drar en rättsprocess om "Memory wound" i gång i april. Några av grannarna till det planerade verket, ett 40 meter långt snitt genom en udde, har stämt staten eftersom de inte vill ha något minnesmärke där alls.

Tror du att verket kommer att bli byggt?

– Det är svårt att spekulera kring. Men om regeringen vinner den rättsliga processen är det heller inte klart eller säkert att de väljer att bygga. När Dagens Nyheter nu ger minnesplatsen tidningens kulturpris, kanske det kan bidra med någon form av hjälp eller kraft att våga ta ett tufft beslut om de väl får möjligheten att göra det.

Dagens Nyheters kulturpris omfattar 50 000 kronor samt Eva Langes staty "Lilla regnet".

Fakta: "Memory wound"

"Memory wound" är utformat som ett snitt genom en udde, ett minnessår där offrens namn är inristade i bergväggen. Besökaren leds via en stig ner till minnesplatsen. Därifrån syns inte längre själva ön Utøya.

– Utøya lämnas i fred, det blir aldrig ett monument av ön. I stället ser man tillbaka in i sig själv, in i sin egen sorg, eller in i politiken via sin egen förlust. Du tror att du skall komma ut till spetsen på udden där du kan se Utøya men plötsligt kommer snittet och i stället för Utøya ser du enbart bergväggen med namnen på de som förlorade livet, säger Jonas Dahlberg.

Den internationella konstvärlden har genom ett upprop vädjat till den norska regeringen att låta uppföra "Memory wound."Just nu jobbar Jonas Dahlberg med minnesplatsen i regeringsområdet i Oslo. Samtal pågår som bäst mellan bland andra konstnären, politiker och de anhöriga för att konstverket ska vara förankrat redan från början.

Fakta: Terrordåden på Utøya

2011 dödade Anders Behring Breivik åtta personer utanför regeringskansliet med hjälp av en bomb. På Utøya sköt Breivik ihjäl 69 personer som alla var på Arbeiderpartiets sommarläger för ungdomar.