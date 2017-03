KRÖNIKA: Gör plats för oss "bad feminists"

Jag var feminist långt innan jag kunde argumentera för saken. Det var en känsla och en tro på mitt och mina systrars värde snarare än en samhällsanalys.

Sedan dess har jag studerat genusvetenskap A, B och C på Örebro universitet. Simone de Beauvoirs Det andra könet har fått den mest prominenta platsen i min bokhylla.

Ändå lyckas jag inte alltid leva som jag lär. Jag kanske stör mig på den kvinnliga programledaren utan att ifrågasätta varför, skrattar åt ett sexistiskt skämt eller låter bli att säga emot när någon vid fikabordet slänger ur sig en spydig kommentar om att damfotboll är ett skämt.

Den amerikanska författaren Roxane Gay kom 2015 ut med boken "Bad feminist" som handlar just om att vara en dålig feminist och vikten av att göra plats också för dem.

"Bara att kalla sig feminist är bra nog. Jag kommer aldrig att bli en radikal feminist, men jag tror att det finns plats kring bordet för alla sorters feminister", sa Roxane Gay då i en intervju i SVT:s litteraturprogram Babel.

Det är ett budskap som jag vill påminna om såhär på den internationella kvinnodagen.

Det pågår en kamp på alla fronter, inom varje religion, inom varje kultur, inom varje ideologi, inom varje tänkbar grupp - överallt finns personer som kämpar för jämställdhet. Den kampen förs på olika sätt eftersom vi drabbas av patriarkatet på olika sätt och därför att vi förstår världen på olika sätt. Men alla feministiska kamper är bra och viktiga.

Ett tydligt sådant exempel är den nu pågående debatten om Birgitta Ohlssons nya bok "Duktiga flickors revansch" där liberalpolitikern beskriver en kvinnoroll som behöver uppvärderas, som hon menar har potential att spränga glastaket.

Hon får mothugg av bland annat serietecknaren och vänsterdebattören Liv Strömquist som påpekar att det inte alls är särskilt stigmatiserande att vara den duktiga flickan, tvärtom. Strömquist fortsätter med att det är genom att vara rebell och bryta mot reglerna som man kommer någonstans, vilket ofta är just vad män gör.

Men Birgitta Ohlsson får också stöd, bland annat från Erik Helmersson på DN:s ledarsidor som instämmer i att strävsamheten ska belönas, ja till och med hyllas med stipendier och "guldstol".

Men är det här en debatt som feminismen behöver?

Birgitta Ohlssons kamp är viktig för de den gynnar. Om det sen råkar vara liberala kvinnor i ett välfärdsamhälle so be it. Det finns en poäng med att låta feminismen vara bred. Alla har vi våra orättvisor att kämpa emot och de är var och en viktiga för sig, så klanka inte ned på din systers kamp.

Det är heller inte så konstigt om vi alla är lite "bad feminists" till mans (!) - vi är ju alla sprungna ur en uppväxt i en kvinnodiskriminerande struktur och har förstås påverkats av det.