Krönika: Vilka är vi som skrattar? - Tomas Melander om den allt råare samtalstonen

Klart som tusan att kommunikationsskandalen inom Stockholmsmoderaterna inte känns rolig för vare sig AKB, Tobé eller någon "som va´ me" när det nu begav sig att man hade så där himla skoj på jobbet den där torsdagen. Om det nu inte hade blivit en sådan megaskandal så hade det kanske bara renderat ett ännu häftigare After Work vid dagens slut - och några nya, käcka tweets.

Men nu blev det tack och lov en skandal som vi fick se veckla ut sig i vardagsrummen. Tack och lov säger jag eftersom hela händelsen var så maximalt tydlig och omöjlig att förneka. Även om försök naturligtvis gjorts, bland annat i tidningen Expressen, där händelsen mer eller mindre skylls på socialdemokraterna som minsann varit minst lika goda kålsupare (om inte värre!) sedan åratal tillbaka.För att inte fastna i den sandlåda, med beskyllningar och motbeskyllningar, där de flesta politiska bråk tyvärr verkar hamna, finns anledning att försöka formulera några frågor som dyker upp i svallvågorna.

Det första man kan fråga sig är om denna händelse bara handlar om ett isolerat och enskilt fall som uppstått hos några ungmoderater på väg att försöka göra karriär? Knappast – även om den moderata ledningen givetvis gör allt för att isolera de "skyldiga".Horaskandalen är troligen bara toppen av ett mycket stort och alltmer illaluktande isberg som utgörs av ett allt råare politiskt samtalsklimat. Ett klimat som ytterst är en spegel av vår tid med sociala mediers snabbhet och bedrägliga anonymitet. Där gränser omärkligt förskjuts och nyheter fabriceras i en galopperande brist på respekt. The media is the message. Så Trumpas dagens sanning fram som definitivt inte behöver vara densamma i morgon!

En andra fråga man inte kan undgå att ställa sig är i vilken utsträckning den här pöbelartade prägeln som horaskandalen kom att få främst rör sig om ett urartat manligt uttryck av vårt samhälle?Sannolikt är det så, även om det finns fakta från valet i USA som säger att mer än hälften av USA:s vita kvinnor tydligen la sin röst på Trump, som inte skrätt orden med vad han ansett om kvinnor eller vad han tyckte var lämpligt att göra med dem.Det finns mycket som tyder på att den machopräglade brutalism som präglat läktarvåld och huliganism i åratal också alltmer flyttat in i politiken. En utveckling som i grunden hotar att äta upp både vårt samhälle, politiken och idrotten om den får fortsätta att breda ut sig.

Den tredje frågan som uppstår är naturligtvis själva händelsen. Inte det pubertala utspelet från den adrenalinstinna och inte särskilt välformulerade Delmon Haffo som stolt ville svinga ett verbalt järnrör och leka spelorre. Honom är det ju bara att lyfta ut - vilket också skett. Den kusligaste sidan av youtubeklippet utgörs däremot av de galet skrattande, osynliga, männen på filmsnutten. I en trivial kontorsmiljö prydd av några Trumpaffischer och en halvfigursbild föreställande AKB bakom en klädhängare.

Där i den sjaskiga anonymiteten och ansiktslösheten ligger det allra farligaste i den politiska verklighet som utgjorde horaskandalen. I flocken! Vilka är det som skrattar så förtvivlat? Är det de som också hatar så förtvivlat?

Politiken och vårt samhälle står inför en jättelik ansträngning att ta upp kampen med den förråade kultur som präglar alltmer av samtalet. Det krävs naturligtvis att man inom både partier, institutioner, skolor och folkrörelser vågar visa med hela handen var gränserna för OK går. Med dagens tekniska utveckling där vi får allt svårare att hinna med så finns annars risk att samspråket blir ett laglöst land där enbart den starkes rätt råder. Men det krävs också mer av vårt egna civilkurage. Vi kan inte bara stå vid sidan och skratta och roas. Vi måste våga ta greppet om det öppna samtalet och den mänskliga respekten – annars tror jag tyvärr att det kan gå precis hur som helst. Vi måste våga säga när något inte är OK!