Kulturkvinnan: Sexualmoral och jämställdhet teman för radikal dramatikerstjärna

Kritikerrosad, uppmärksammad och uppskattad. Alfhild Agrell var en av 1880-talets starkast lysande dramatikerstjärnor.

Hennes radikala pjäser om jämställdhet, moderskap och sexualmoral drog fulla hus på Dramaten – och spelades under det decenniet fler gånger än Strindberg.

Inskriven i den svenska moderna litteraturhistorien blev hon däremot inte utan har länge varit oförtjänt undanskymd och bortglömd. Först 100 år efter Agrells glansdagar började hennes verk att uppmärksammas igen. Och under 2000-talet än mer.

Regissören Jenny Andreasson satte till exempel år 2007 upp Agrells genombrottsverk "Räddad", om vägen ut ur ett dött äktenskap. Premiären på Östgötateatern följdes av en hyllad Sverigeturné i samarbete med Riksteatern.

Jenny Andreasson minns den första läsningen av manuset tillsammans med skådespelarna som en intensiv upplevelse.

– Min kropp reagerade helt intuitivt så starkt, jag visste att den här pjäsen måste jag göra, en modern publik måste få se det här, säger hon.

År 1882 när "Räddad" hade premiär på Dramaten blev den hyllad men ansågs också kontroversiell och en del anklagade felaktigt Agrell för att plagiera Ibsens "Ett dockhem". Hon hymlade inte med att Ibsen var en inspirationskälla, pjäsen är snarare ett svar eller en kommentar på hans kvinnosyn.

Ojämlikhet är ett tema även i "Ensam" som Jenny Andreasson sätter upp på Dramaten i höst, med bland andra Thérèse Brunnander och Karin Franz Körlof i rollerna.

Handlingen kretsar kring oskrivna samhällsregler och hedersnormer. Thora är ogift och när hennes dotter Yngva ska gifta sig sker det på ett villkor: Att även Thora ska gifta sig. Hon vägrar, dottern lyckas gifta sig ändå men säger upp kontakten med sin mamma och Thora blir ensam kvar.

– Pjäsen är en mycket stark, berörande och spännande skildring av hur en människa som vägrar gå med på samhällets konventioner lyckas rucka på världen en bit, säger Jenny Andreasson.

Att undanskymda dramatiker som Alfhild Agrell börjat uppmärksammas igen tror Jenny Andreasson dels beror på att det finns ett sug efter att utvidga vår klassikerkanon med nya berättelser. Och dels för att pjäserna – ett sekel senare – fortfarande är aktuella.

– Vårt samhälle med växande sociala orättvisor börjar likna Agrells 1800-tal och frågorna hon tar upp är i sin existentiella kärna verkligen eviga.

Amanda Horne/TT

* * *

Fakta om Alfhild Agrell:

Levde: Född i Härnösand 1849. Död i Flen 1923.

Karriär: Debuterade som dramatiker 1881 under pseudonymen Thyra. Hennes pjäser spelades under första hälften av 1880-talet på Dramaten och på flera scener runtom i landet och utomlands. Efter några svåra år, med sjukdom och refuserade pjäser, började Agrell skriva under pseudonymen Lovisa Petterqvist och gav ut två humoristiska och bästsäljande dagboksromaner. Hon skrev också noveller och reseskildringar från Ångermanland och Jämtland, då under pseudonymen Stig Stigsson.

Ett urval av hennes verk: Pjäserna "Räddad", "Dömd" och "Ensam". Romanerna "Hemma i Jockmock" och "I Stockholm".

Citat: "Läshungern är allt en underlig hunger, den mättas aldrig!" – Alfhild Agrell.

Jenny Andreasson om Alfhild Agrell: "Hon är förbannat rolig! Hon ansågs på sin tid vara en av landets mest humoristiska personer och det stämmer verkligen."

Hyllad i Härnösand: 2015 beslutade kommunfullmäktige att namnge en plats till hennes minne. Platsen ska även ges en konstnärlig utsmyckning.

Entusiaster: 2012 bildades Alfhild Agrell-sällskapet.

Tips: Biografin "Alfhild Agrell – rebell, humorist, berättare" av Ingeborg Nordin Hennel. Utkom 2014 på Atriums förlag.

Fler 1800-tals dramatiker: Victoria Benedictsson (1850-1888), Ann-Charlotte Leffler (1849-1892) och Frida Stéenhoff (1865-1945).

Övrigt: "Ensam" har premiär 2 september på Dramaten i Stockholm.

Källa: Biografin "Alfhild Agrell – rebell, humorist, berättare" och Alfhild Agrell-sällskapet.