Kunskapssugna seniorer i Sundsvall: "Fler pensionärer bland barnen är bra för bildningen"

BILDNINGSRESAN

Bildning och bildningssug må vara en bristvara i Sverige. Men inte bland de äldre.

I Sundsvall har Senioruniversitetet 1200 medlemmar. Och kanske skulle ökad kontakt mellan generationerna sprida mer bildning även till de yngre, tror några av dem.

Skoltiden och pensionärstiden. Kanske är det så illa att de är de enda perioder i livet då vi har tid att odla vårt bildningssug; att skaffa oss kunskap bortanför yrkesutövning och praktisk vardag.

Till Senioruniversitetet Sundsvall (SUS) kommer man kanske för att träna hjärnan och få ett längre och friskare liv – forskning visar ju att bildning är hälsofrämjande. Kanske vill man ersätta yrkeslivets sociala gemenskap – bildning måste ju inte vara något man tillägnar sig ensam på kammaren, det går bra i grupp också.

Kanske kommer man bara för att det är så roligt att få veta mer, för att äntligen ostört få försjunka i språkvård, matematik, kemikaliesamhället, fåglar eller Ingmar Bergman, eller läsa på inför en serie litteraturseminarier med lärare från Mittuniversitetet. Det är lite av vad SUS sysslar med i vår.

– Vi har förmånen att kunna välja duktiga pedagoger. Det kunde man inte i skolan, säger Britt-Marie Beijron.

Hon ingår i den grupp på 10-12 personer med olika intressen som sätter ihop programmet. SUS ordnar just nu inga längre kurser, eftersom många har svårt att boka upp sig för flera veckor. I stället bjuds ett 50-tal föreläsningar i skiftande ämnen per år, som drar cirka 4 000 besök. Ibland delar medlemmar själva med sig av kunskaper som de samlat under långa yrkes- och hobbyliv. SUS är i sig en stor kunskapsbank.

Den som är bildad har lättare för att lära sig nytt, också vid hög ålder.

– Av våra 1200 medlemmar är det bara 20 som inte har dator. Det är imponerande, säger Bengt Almberg.

Och visst kan internet vara ett fantastiskt bildningsverktyg, med svar på många frågor bara en knapptryckning bort. Å andra sidan hotar filterbubblan: så lätt att bara isolera sig i det man redan tror och tycker, och stänga ute allt annat.

Nej, Internet är knappast ensamt lösningen på problemet att vi svenskar anses obildade – inte minst vid storeuropeiska middagsbord brukar det krävas att man har koll på sin litteratur, sin konst, sin historia. De fem SUS-medlemmarna menar att det är ett strukturellt samhällsproblem. En orsak är ett arbetsliv som kräver mer och mer, och en konkurrens som alstrar tunnelseende. Vid universitet prioriterar studenter stenhårt de kurser som ger mest utslag i betygskolumnen, inte de som gör en till en bildad människa.

En annan orsak är samhällets starka tro på effektivitet, mätbarhet, teknik och snabba lösningar. Där till och med skolbarn ska skriva PM och rapporter och lämna dem på bestämda klockslag, varpå lärarna i sin tur ska skriva rapporter om barnen och skicka in i ett annat system.

Mätning och utvärdering tar tid, och bildning kan inte mätas. Den är "att veta lite om mycket", som Björn Barkå säger.

– I dag tycker vi mycket men vet lite. Bildning är kopplad till reflektion och filosoferande, den kräver tid och eftertanke, säger Katrin Pähn.

Finns det en utväg? SUS medlemmar har idéer.

– Först måste barnen tidigt bli läsvana. Mina barnbarn vet att presenten från mormor alltid är en bok, inklusive läsning av den, säger Ann Ahlenius.

Vidare måste skolan ha lärare som vet mycket, mycket mer än vad ämnesplanerna föreskriver. Som kan konsten att berätta och vidga sina ämnen. Det är sådana lärare som sätter sig fast i minnet, även når barnen blivit vuxna och gamla. För bildning börjar, som så mycket annat, med Berättelsen.

Och det måste inte bara vara lärare.

– Alla som är duktiga på något kan berätta om hur de blev det. Förebilder är viktiga, säger Bengt Almberg.

Björn Barkå minns när han som lärare bjöd elevernas far- och morföräldrar till skolan för att berätta.

– En hade varit med i andra världskriget och berättade om hur det var. Barnen satt som tända ljus, säger han.

Generellt: fler pensionärer bland barnen. Sluta dela upp samhället i grupper: barngrupper på dagis, familjer som umgås bara med varandra, äldre för sig.

– Det blir ju så att jämnåriga utbildar varandra. Kanske kunde vi få till ett utbyte. De unga kan ju lära oss mycket också, säger Katrin Pähn.

