Lars Ahlins Sundsvall: Badhusparken – här blev tvätterskan Kacklan en tvättäkta self made woman

LARS AHLINS SUNDSVALL Del 6 av 9: Badhusparken

Lars Ahlin skrev om Sundsvall - och ändå inte. Han använde sin hemstad fritt och litterärt och förnekade ofta att han rörde sig där. Men många miljöer från hans böcker går ändå att koppla till en verklig plats i Sundsvall.

I en serie besöker vi några och tar tempen på då- och nutid i sällskap med Lars Ahlins gestalter. I dag: Badhusparken.

I "Stora glömskan" (1954) är romanjaget, pojken Zacharias, ute och hjälper skomakaränkan fru Jonsson, Kacklan kallad, med tvätten just i Badhusparken.

" – Rör på påkarna, ropade hon till mig med sin hesa röst.

Själv stod hon absolut stilla, klädd som vanligt i svart fotsid kjol, grova manskängor, en stickad trekvartslång kofta med tre gredelina ränder nertill, också den runda mössan var stickad och hade en gredelin rand, två korta bårder i samma färg markerade var fickorna fanns.

Kacklan hade grova handleder och breda arbetshänder. Hennes ansikte var grovt och brett och överläppen bar en tydlig grå skäggväxt. Hennes drag hade med åren fått en alltmer maskulin prägel. Hon ser ut som en hamnarbetare, brukade pappa säga. Men han sade annat också. Hennes innerlighet hade tagit detta manliga ansikte i besittning. Därför började hennes utseende långt framför henne. Det började vid den punkt dit hennes atmosfär trängde. Och dess källa befann sig djupt i det fördolda. Hon gick på våra gator utan att blygas, insvept i sin innerlighet som en brud i sina vita slöjor.

– Så där ja! Hon tog tag i klädstrecken på min arm, slängde tre buntar i gröngräset och gick med en bunt mot den närmaste björken. Den tiden fick man ännu hänga tvättkläder i Badhusparkens norra del".

Kacklan är ingen skönhet men tycks bära på en yrkesstolthet och en positiv självbild. Hon är en self made woman; hon har av egen strävsamhet lyckats försörja sig genom att tvätta åt folk i Stenstan.

– Och ännu mer är hon stolt över att hon har fostrat upp sina barn. Fast mannen är död har hon försörjt dem och gjort dem till bra och hederliga människor. Vid ett tillfälle sitter hon på ett kafé och är så lycklig över barnen att hon börjar gråta - och blir utslängd från kaféet, säger Svante Junker, sekreterare i Lars Ahlin-sällskapet.

Kacklan är på sätt och vis motsatsen till Tåbb som i "Tåbb med manifestet" står bara ett stenkast från samma Badhuspark och känner sig mindervärdig för att han inte har ett jobb. I och med att hon lyckats bli till nytta och glädje för andra har hon också en stark självbild. Även Tåbb kommer under romanens gång fram till att hans liv är större än huruvida han har anställning eller inte. Till sist får han inte bara ett arbete utan blir också till nytta och glädje för andra genom att engagera sig i fackföreningen och dess bokklubb.

I vårt land i dag nekas inte minst många äldre, nyanlända och ungdomar tillträde till arbetsmarknaden. En stor politisk utmaning är hur de ska fogas in i sammanhang där de får känna sig nyttiga och till glädje för andra - vilket är en stor hjälp på vägen mot en god självbild. Vår självkänsla formar vi ju på insidan: hos Lars Ahlin gäller ofta att vår bild av verkligheten är en sak, verkligheten själv en annan.

– "The story of your life isn´t your life, it´s your story. Det viktiga är bilden av oss själva och den kan vi förändra, säger Svante Junker.